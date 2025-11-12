國台辦稱只能用「中國台北」參加 外交部打臉：台灣以中華台北加入APEC
國際中心／李紹宏報導
中國2026年將擔任亞太經合會議（APEC）峰會主辦方，外界已預料台灣與會勢必有阻礙。中國國台辦12日上午在例行記者會上表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。對此，外交部則發出新聞稿打臉，指出我國於1991年正式成為APEC完整會員，會籍名稱就是「中華台北」，強調任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。
外交部指出，我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」。在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。
外交部表示，據瞭解，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別之立場，並未同意或接受。
此外，外交部指出，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動」的文字（We attach great importance to APEC’s continued cooperation in the spirit of multilateralism on the basis of consensus with all members participating on an equal footing in all its events including Leaders’ Week, in accordance with the Guidelines for Hosting APEC Meetings and relevant APEC conventions.）。
外交部稱，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議（Participants meeting APEC delegates requirements and conducting APEC cooperation and responsibilities will be facilitated smooth and safe participation in APEC meetings, including entry and exit facilitation）。
外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。
外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。
