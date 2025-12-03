國台辦稱台灣民眾申領大陸證件是自願 不會洩露個資

（中央社記者呂佳蓉北京3日電）中國大陸國台辦今天介紹台灣民眾申領大陸身分證的條件、流程與所需材料。國台辦聲稱，台灣民眾自願申領大陸身分證件是其享有的「合法權利」，並稱不會洩露當事人個資訊息。

中國大陸國台辦發言人張晗今天在例行記者會上介紹台灣民眾申領居住證、定居證、身分證的相關作業流程。

今年初，陸委會最新令釋指出，「兩岸條例」規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

張晗在記者會上表示，台灣民眾申領上述相關證件「完全是自願行為」。她還稱，大陸相關主管部門在受理、審核、批准過程中，將「依法」嚴格保護台灣居民有關申請材料，不會洩露當事人個人資料和證件訊息。「我也再次提醒廣大台灣同胞，要妥善保管好證件及個人隱私信（訊）息，以防外洩」。

台灣媒體進一步詢問大陸方面今天介紹相關申領證件的意義為何？張晗並未正面回應，她說，「兩岸同胞都是中國人，都是一家人，我們認為大家應該多走動，多交流，越走越親，越走越近，不管受到多少干擾和阻礙，兩岸同胞交流都不能停，不能斷、不能少，也不會停，不會斷，不會少」。「這也是為什麼我們不斷出台政策，增進兩岸交流，人間交往」。

她又稱，中國大陸始終秉持兩岸一家親的理念，積極推動兩岸人員往來正常化和各領域的交流常態化，將不斷地為台灣民眾來大陸提供更多的便利，為台灣民眾在大陸的發展提供幫助，繼續依法有力保護台灣民眾領證的個人訊息安全。

對於記者再進一步詢問，大陸是否允許台灣民眾在大陸擁有「雙重戶籍」？張晗則聲稱，「台灣是中國的一部分，世界上只有一個中國」。

台灣人申領大陸定居證與身分證會喪失台灣身分。內政部今年中旬預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；二、有助於台灣整體利益；三、基於人道考量。

陸委會當時表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得。（編輯：廖文綺）1141203