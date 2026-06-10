國台辦稱台灣無薪假越來越長！網酸：有臉說別人？

政治中心／李筱舲報導



台股衝破4萬點，總市值更超越印度，躍升為全球第五大股票市場。然而，國台辦今（10）日舉行例行記者會，發言人張晗卻稱台灣產業「一業興、百業衰」，多數人收入不及中位數，且無薪假越來越長，甚至批評民進黨當局一再推動兩岸脫鉤斷鏈，一心謀獨，罔顧民生。消息曝光後，有網友怒批「國台辦發言人是腦袋發炎了嗎？」。









國台辦稱台灣經濟脆弱「無薪價越來越長」！網開酸：是哪個平行時空？

中國國台辦發言人張晗，批台灣經濟「一業興、百業衰」。（圖／翻攝台海時刻頻道）

國台辦批台灣經濟「一業興、百業衰」 無薪假越放越長

中國國台辦發言人張晗於今（10）日的例行記者會中，重批台灣產業結構面臨「一業興、百業衰」的單一化危機，導致經濟脆弱性加劇，傳統產業生存空間萎縮。她甚至瞎扯，台灣多數民眾收入未達中位數，且「無薪假」越來越長，引發基層強烈不滿。她接著矛頭指向民進黨當局，怒批政府不僅無視產業隱憂，還盲目推動兩岸「脫鉤斷鏈」，斥此舉為「作繭自縛、愚不可及」。此外，張晗更聲稱台灣民眾飽受停電和限電之苦，「如今夏季電價再創新高，不只門市受害，眾多的從業人員、消費者的利益也連帶受損」，痛批民進黨當局「一心謀獨，漠視民瘼、罔顧民生、損害民利」。

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國台辦稱台灣經濟脆弱「無薪價越來越長」！網開酸：是哪個平行時空？

台灣網友怒酸國台辦「是在講他自己的國家吧！」。（示意圖／民視資料照）

張晗批台經濟引爆怒火 網酸：是哪個平行時空？

消息曝光後，隨即引發台灣網友的怒火，不少人在社群上轉發這段「荒謬」發言，氣憤表示：「就讓他們講吧，越荒謬越讓真正的台灣人知道他們有多可笑」、「國台辦發言人是腦袋發炎了嗎？」、「中國自己經濟爛到不行結果他們國內完全不敢報導」、「哈哈，去看自己怎麼通縮失業。有臉說別人，自己只會抹粉」、「他在講他自己的國家！」、「是哪個平行時空，這劇情瘋到這邊了」；還有網友反串笑稱：「真的..我都點蠟燭滑脆」、「我都接雨水喝，趁大雨來出門洗澡」。

原文出處：台股衝破4萬點！國台辦竟稱台灣「放無薪假」 網開酸：哪個平行時空？

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