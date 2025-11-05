國台辦稱台胞證件不會做「標記」 陸委會：不會提高赴中意願

中國身分證(上)、港澳台居民居住證(左)、卡式台胞證(右)樣本比較。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國日前宣布自11月20日起，可簽發「一次有效台胞證」口岸範圍，由現有58個增至100個。中國國台辦今聲稱，無論辦證或入出境，都不會在證件做任何標記。陸委會表示，政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴中意願。

中國國台辦發言人張晗表示，如果台灣同胞沒有提前辦理台胞證，想來一次「說走就走的旅行」，只要帶上自己的「台灣地區出入境證件」和「身分證」，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵中國，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到一張一次入出境有效台胞證。

張晗說明，憑藉這張證件，就可以在中國遊玩3個月。如果覺得3個月還不夠，可以順便在中國任意縣級以上出入境管理部門，申辦一張5年有效期的卡式台胞證，提交申請表和相關證件材料後，最短4天即可取得證件。

張晗指出，台灣同胞也可透過台灣當地旅行社代辦一張卡式台胞證，無需再辦理其他任何手續，即可在5年內隨時來往大陸。對於從未來過大陸的台灣「首來族」朋友，不僅辦證是免費的，還有上千個景點可以免門票遊覽。

張晗聲稱，台胞來中國不但很便利，而且很安全，無論是辦證或入出境，都不會在證件上做任何標記。中國相關部門依相關法規要求，嚴格、有力、有效保護領證台胞的個人資訊安全。

對此，陸委會表示，從國人赴中國的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，因此會以落地簽方式嘗試入境中國，只會是少數民眾。政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴中意願。

陸委會指出，對於近年國人反映赴中遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，中方應該要正視我國人赴中人身安全的問題及確保相關權益。

陸委會強調，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法，或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

