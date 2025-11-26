國台辦稱川習通話具「對台工作指導意義」 再批賴清德「不得民心」

中國國台辦今（26日）表示，習近平在談話中重申台灣問題是「戰後國際秩序重要組成部分」，強調要共同維護二戰勝利成果，相關表述對中國今後對台工作具「指導意義」。圖為國台辦發言人彭慶恩。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話，雖雙方公布對話內容不一致，但中方指出明確有提及台灣議題。中國國台辦今（26）日表示，習近平在談話中重申台灣問題是「戰後國際秩序重要組成部分」，強調要共同維護二戰勝利成果，相關表述對中國今後的對台工作具「指導意義」；另也針對近期台灣有網路民調指出，80.4% 受訪者認為賴清德執政「最讓人失望」，回應表示其所作所為是在升高兩岸對立對抗，導致台海緊張動盪，與台灣民心所向背道而馳，「百姓心中有桿秤」。

《新華社》周一（24 日）報導，習近平向川普指出「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並稱美方理解台灣議題對中方的重要性。這次通話發生在日中關係緊張升溫背景下，被視為北京刻意在涉台議題上提高政治層級的回應。

在國台辦今舉行的例行記者會上，發言人彭慶恩以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 週年、台灣光復 80 週年」為背景，稱習近平相關談話，展現了中方在台灣問題上的原則立場，並強調中國將與兩岸民眾「銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平」，堅決反對「台獨分裂」，推動兩岸關係和平發展。

會中，日本首相高市早苗所謂的「台灣有事」相關言論亦被問及。彭慶恩批評，此說法違反「一個中國原則」及中日四個政治文件精神，並稱其「嚴重傷害中國人民感情」。

在同場記者會中，國台辦也回應近期台灣民調機構公布的 11 月網路調查，顯示有高達 80.4% 受訪者認為台灣領導人賴清德「最讓人失望」，在「讓兩岸最和平」項目中的支持度僅 0.5%。

彭慶恩評論指出，「百姓心中有桿秤」，並指責賴清德政府拒絕承認「九二共識」、堅持「台獨」立場，且在政策上「操弄反中、製造對立」、「阻撓兩岸交流」。他批評賴政府「以武謀獨」「向外部勢力輸誠」，導致兩岸緊張升高、民怨加劇，與台灣主流民意背離，是不得人心、民怨沸騰。

