國台辦稱演習是針對台獨 徐國勇回嗆：台灣民眾不會接受

陸台辦稱演習是針對台獨 徐國勇回嗆這一句。曾薏蘋攝

大陸國台辦針對這次共軍軍演表示，這是捍衛國家主權跟領土完整的必要之舉，針對的是台獨分裂活動；民進黨祕書長徐國勇回嗆，國台辦這種說法，台灣民眾不會接受，台灣就是台灣，台灣跟中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部份，所以昨天共軍是有計畫性，而且是侵擾性的軍事演習，違反了國際法。

徐國勇今受訪指出，國際法在航行相關規定，如果有相關的演習，必須在一個禮拜前要通知，讓所有的航空公司、船公司，航行能夠有所規劃，能夠安全的進行全世界，包括貿易、旅行等等，可是看到了中國共產黨、中華人民共和國，突然間就在前一天宣布，然後第二天就演習。

廣告 廣告

他說，「我用突然間，這是有人認為說好像是突然的，但是我在這裡要提到，這個突然間不是突然的，是有計劃性的」。

他指出，如果大家記憶深刻去回想一下，12月初官員在立法院答詢的時候就已經有提到，共軍12月底會有相關的軍演；如果大家在看到西方友好的這些國家，老早也就提到說，中國在年底會有軍事演習；所以從這裡來講，顯然中國所謂的這個演習，沒有正當性。

徐國勇說，所以共軍這次所謂的什麼代號，「那個代號我也不想提了，因為那個代號跟本就是不正義。」所以這就是一個侵擾性的演習，這個對整個印太區域的和平、整個東亞，包括東南亞和平的維持，不但沒有助益，而且會有破壞，所以這是大家所不樂見的。

他強調，希望中華人民共和國能夠好好的思考一下，應該大家共同來維護區域的和平，這才是整個世界人民整個國際上所要的。

【看原文連結】