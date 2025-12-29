國台辦稱環台軍演為痛擊「台獨」 籲外部介入必頭破血流！

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝自國台辦發布微博）





中國解放軍東部戰區於今（29日）宣布，在台灣周遭海空域舉行「正義使命-2025」的軍事演習。對此國台辦發言人陳斌華表示，這項軍事行動是對「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，更是捍衛國家主權與領土完整的必要之舉。

陳斌華痛批，賴清德當局無原則媚外、無底線賣台，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁的邪路上狂奔，不僅嚴重破壞兩岸關係，更威脅台海和平穩定並損害中華民族的根本利益。

陳斌華進一步指出，「對於任何『台獨』分裂行徑，我們絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊。」他強調，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題，干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流」，並呼籲各界不要低估其捍衛主權的決心、意志與強大能力，展現出極其強硬的政治立場。

國台辦強調中共環台軍演絕非針對台胞

陳斌華透露，「兩岸同胞是一家人，有關軍事行動針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞」，他認為唯有遏制分裂行徑，才能從根本上維護台灣同胞的切身利益，並希望藉由軍事施壓，促使台灣內部認清「台獨路線」的極端危險性。

廣告 廣告

最後陳斌華呼籲，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉」，他強調應堅定守護中華民族共同家園，共同開創國家統一與民族復興的未來。

國防部：交戰規則已律定

我國防部指出，共軍各項行動恐增加擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定內，已就不同威脅程度規劃相應作為。前線部隊可依敵情採取告警、通報、驅離，必要時也可進行併航監控、追監等應處。三軍指揮體系將運用共同圖像掌握海空狀態，適時指導部隊做出必要回應。

