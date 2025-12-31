國台辦稱軍演是必要正義之舉 學者：沒辦法說服人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，對台實施封港封控，發射實彈落在我24浬線周邊。中國國台辦發言人張晗今日聲稱，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉；學者批評，中共軍演取名為「正義使命」，主要是想形塑正當性，但這沒辦法說服人。

張晗嗆聲，賴清德當局搞台獨分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的「邪路」上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對任何台獨分裂行徑，「我們絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊」。

張晗指稱，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。「祖國統一」的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

張晗更說，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創「祖國統一」和民族復興的美好未來。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，中國這次軍演對航線、航路都造成影響，通知國際的時間相當短，宣布後不久就開始，不按照國際社會的標準，已嚴重影響國際航道。

王宏仁指出，中共軍演取名為「正義使命」，主要是想形塑正當性，但這個沒辦法說服人的。中共一方面對外宣傳，並對內宣傳要不是民進黨「倚美謀獨」不然不會有圍台軍演，藉此掩蓋破壞區域和平的行為，用名稱讓軍演有正當性。

對於中國發動「正義使命-2025」軍演，陸委會日前痛批，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對聯合國憲章、國際法與國際秩序的公然挑戰。此次軍演所謂「正義」之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

