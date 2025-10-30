國台辦稱辦沈伯洋是正義之舉 民進黨：任何台灣人都可能被點名

民進黨中國部說，「今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。」 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

[Newtalk新聞]

中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪，決定立案調查。國台辦更聲稱，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。中國部說，「今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。」

民進黨中國部今透過臉書發文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，一年內第六次對沈羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。

廣告 廣告

民進黨中國部譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法來威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。中國部說，中國對台灣從未有任何管轄權，這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力，中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。

民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人打壓，更是一場赤裸裸的「紅色恐怖」對外擴張。中國部說，中共以「國安」為名，以虛假的「法律」為工具，對台進行威脅恐嚇，這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。

民進黨中國部堅定力挺沈伯洋，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士。今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。

民進黨中國部呼籲，中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。中國部說，中共當局應正視台灣人民對主權與自由民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林佳龍公開挺林岱樺加溫高雄初選 黨內對手回應一次看！

林佳龍再挺林岱樺：基層深耕、受到廣大人民支持