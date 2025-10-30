國台辦稱辦沈伯洋是正義之舉 民進黨：任何台灣人都可能被點名
中國重慶市公安局發布警情通報，指控民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪，決定立案調查。國台辦更聲稱，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。中國部說，「今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。」
民進黨中國部今透過臉書發文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，一年內第六次對沈羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。
民進黨中國部譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰三戰手法來威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。中國部說，中國對台灣從未有任何管轄權，這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力，中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。
民進黨中國部指出，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人打壓，更是一場赤裸裸的「紅色恐怖」對外擴張。中國部說，中共以「國安」為名，以虛假的「法律」為工具，對台進行威脅恐嚇，這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。
民進黨中國部堅定力挺沈伯洋，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士。今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民。
民進黨中國部呼籲，中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。中國部說，中共當局應正視台灣人民對主權與自由民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。
傳罷團力挺沈伯洋選台北市長 吳思瑤：他應該沒有意願吧？

2026地方大選即將到來，有媒體報導指出，罷團醞釀挺民進黨立委沈伯洋參選台北市長，對決台北市長蔣萬安。對此，民進黨立委吳思瑤今（29）日受訪時表示，沈伯洋應該也沒有要參選台北市長的意願吧？他是專業的國防立委，戰場就在國會。民進黨立委王世堅則表示，沈伯洋是好人選，民進黨人才濟濟，包括民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是全方位全能型的人選。
中國查沈伯洋提「愛國者治台」！蔡明彥批把台灣港澳化：絕對沒法接受

中共「長臂管轄」又一例，中國重慶公安局日前稱民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，並聲稱其從事分裂國家犯罪活動，並立案調查。國安局長蔡明彥今（29）日表示，此事是中共隨意羅織罪名的跨境脅迫，台灣作為自由民主國家，政府與國人不接受、國際社會也不同意。他也指出，中國還提到「愛國者治台」，是把台灣香港化、澳門化的舉措，港澳模式套在台灣身上，絕對沒法接受。
陸配宣揚武統 陸委會廢止台灣身分

針對一位錢姓陸配在華碩公司宣揚武統的行為，陸委會副主委沈有忠今天(30日)在立法院答詢時表示，政府已在8月下旬決議廢止其台灣戶籍，並於幾天後就完成廢止程序，這位陸配目前已無台灣身分與戶籍，而是回到了居留狀態。今年3月有媒體披露華碩工會一位錢姓陸配宣揚武統、在公司電梯裡張貼中國法律，政府當時表示會介入處理；民進黨立委王定宇質詢時關切此案處理進度，陸委會副主委沈有忠答詢表示，8月25日已由內政部移民署廢止錢姓女子的台灣戶籍，沈有忠說：『(原音)我們也在8月28日辦妥了廢止登記她的戶籍，也已經辦妥了。』 在民進黨立委沈伯洋被中國發布警情通報立案調查之際，王定宇認為，政府使用中華民國法律剝奪此人的中華民國國籍，這件事情有必要對外公開，因為要讓移民來台灣的人都知道不要違法。 民進黨立委陳俊宇關切中國近期對台愈來愈多的「文攻」攻勢，沈有忠表示，這段時間有注意到中共透過美國「親中」學者與智庫散播「疑美論」、「棄台論」等主張，中共再擴大渲染他們的言論，也就是「利用美國人的嘴說出中國想要的東西」，同時還觀察到有許多網路上的異常帳號跟著一起宣傳，陸委會一定會持續密切關注這些動態。
中國意圖「長臂管轄」國安局反制中共協力者

中國日前發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，國安局今（30）日表示，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權地位，國安局將整...
中配錢麗「鼓吹武統」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消失、目前訴願中

筆電大廠華碩女員工、中國籍配偶錢麗，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日證實，由於該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍，不過，案件目前還在訴願當中。
吳怡農爭取參選台北市長 明向民進黨中央遞交意願表

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取民進黨黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴中央黨部遞交台北市長參選意願表。
沈伯洋被立案調查！王世堅嗆中共：撈過界

民進黨立委沈伯洋被中國重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，民進黨立委王世堅今（29）日痛斥，中國不該干涉台灣內政，應各自管好自己的事，不勞他們在這邊叫囂、講東講西...
沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...
重慶公安立案偵查沈伯洋！綠黨團籲藍白這事

國台辦去年將民進黨立委沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單後，重慶市公安局昨發布公告表示，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。對此，民進黨立法院黨團今（29）日表示，中共當局的做法，...
獨行俠又傳傷情！Anthony Davis左小腿不適提前退場

達拉斯獨行俠今（30）日主場迎戰印第安那溜馬，明星中鋒Anthony Davis於首節因左小腿不適提前退場，隨後在半場就宣布Davis不會再回到場上。
燕子口堰塞湖引流幕後英雄 (圖)

燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量約190萬噸，由曾協助花蓮0206、0403的救災老朋友嘉南重機械有限公司成功執行壩頂降挖引流工程。
川習會10/30南韓釜山登場

中國外交部今天(29日)宣布，中國國家主席習近平將出席2025年南韓APEC領袖峰會，並於30日與美國總統川普(Donald Trump)在釜山會面，就中美關係雙邊事項交換意見。 中國外交部正式宣布，習近平將在慶州APEC峰會場邊與川普會面。一名不具名的中國外交官對法新社表示，根據美中交涉結果，川普與習近平將在釜山舉行雙邊會談，就美中關係雙邊議題展開討論。 中國外交部表示，川習將針對美中關係重大議題深度對話；中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上表示，願意與美國一起努力，確保川習會談有積極成果，為美中關係穩定發展注入新動力。
獲林佳龍表態力挺 林岱樺出聲「接受任何檢驗」：別傷害我朋友

民進黨2026高雄市長四搶一，身為正國會領導人的外交部長林佳龍29日公開在臉書表態支持民進黨立委林岱樺，掀起黨內波瀾。林岱樺今（30）天表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友。綠委邱議瑩表示，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。綠委許智傑、賴瑞隆則表示尊重。
賴清德首度表態稱「反對推進統一」 林佳龍：持續捍衛台海和平

賴清德總統主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表態「反對推進統一」，強調台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。對此，外交部長林佳龍今（30日）表示，「中國一再改變現狀，我們要捍衛現狀，所謂推進統一就是企圖改變台海現狀，我們必須持續捍衛台海和平與台灣安全。」
蕭旭岑見宋濤 民進黨：赴中「領旨」，根本是「統戰新階段」

針對中國國台辦主任宋濤與準國民黨副主席蕭旭岑會面，聲稱兩岸關係邁入「新階段」並「推進統一」，民進黨發言人吳崢今（29）日表示，中共在國民黨主席選舉期間多次介入操作，選後習近平更發賀電要求「推進統一」。如今蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。吳崢指出，中共一方面在中國設立台灣光復紀念日，另一方面持續派軍機擾台，對台發動法律戰與恫嚇行動，這些都讓台灣社會感受不到任何「新氣象」，只有故有的壓迫與威脅。國民黨面對這些現實卻毫無擔當，不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。吳崢批評，蕭旭岑赴中時引用特定媒體民調，刻意營造台灣支持兩岸對話的假象，企圖在北京面前替國民黨加分。然他避而不談的是，台灣人民所主張的是在對等與尊
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平，預計將在明（30）日展開備受矚目的川習會，白宮29日晚間公布川普的日程表，顯示川普將在韓國時間30日早上11點、台灣時間早上10點與習近平在...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林姓男子與王姓女友感情出現問題，林男揚言輕生，女友報警將他送醫並收回租屋處鑰匙，林男不爽，竟把瓦斯搬進房內，打開瓦斯桶讓瓦斯逸散，再點燃香煙引發大火，林男被救出送醫撿回一命，但被檢察官依公共危險罪起訴。檢方指出，今年國慶日當天凌晨兩點，林男（47歲）與王女鬧分手，林男在王女租屋處揚言輕生，女友見他情自由時報 ・ 20 小時前
國安局今（30日）指出，中共「長臂管轄」是想透過滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性。對此，國民黨主席朱立倫受訪表示，「這有點製造恐怖的氣氛，只要我們堅持中華民國以及守法立場，不相信中共可以將其法律執法跨越海峽到台灣，甚至跨越到中華民國的國民」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
[Newtalk新聞] 對於華碩在台灣公司的一名中國配偶錢麗，在公司四處舉報長官、同仁支持台獨、電梯公告不准看台獨新聞，並設網站鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今(30)日立法院備詢時表示，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。 「鏡週刊」今年3月報導，華碩一位定居台灣的錢姓中國籍配偶員工曾對公司事務指指點點，甚至因爲不滿「三立新聞」報導華碩，指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，已涉嫌觸犯中華人民共和國刑法第103條分裂國家罪。 民進黨立委王定宇今日在立法院外交及國防委員會，質詢陸委會副主委沈有忠時表示，這位中配錢麗不僅在公司用中華人民共和國法律檢視這家公司執行長、同仁，向中國舉報，也檢舉一般人稱違反中華人民共和國什麼法律，等到有一天統一以後通通要把你抓起來。並成立一個解放軍粉專鼓催武統。 沈有忠則表示，關於錢麗這案，陸委會有跟相關部會進行多次討論，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。 對於如錢麗被台灣正式以法律剝奪國籍是第幾例？沈有忠說，「其實已新頭殼 ・ 19 小時前
[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局昨（28日）發布，對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。對此，民進黨團今（29）日召開記者會痛批，中國利用長臂管轄、跨境鎮壓，喊話在野的藍白兩黨不應噤聲，這不是立委個人的是，而是國會整體的事，若現在事不關己、下一個就是你。 民進黨立院黨團今日召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、副幹事長范雲出席。 鍾佳濱表示，昨日中共透過重慶市公安局對綠委沈伯洋以其言論企圖分裂國家立案調查，根據中共的懲獨22條，後續即使未能到案也能進行缺席審判，若獲判有罪將發布通緝，意圖威嚇造成寒蟬效應，對特定公民、團體要符合中共國家立場，透過司法進行武統前奏，一切跟在香港作為如出一徹，這樣法律戰是要將台灣與四川列為國內地方警力針對一個省份的調查。 陳培瑜說，中國的行為已經非第一次，過去幾年在海外國家都有發現中國的痕跡，在2022年FBI指出紐約唐人街有中國海外的「秘密警察局」，擔負監控海外異議華人言論通報回中國。若中國持續在海外的狀態長臂管轄到台灣，不知道除了沈伯洋之外，還有多少新頭殼 ・ 1 天前