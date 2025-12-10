國台辦稱限流小紅書「踐踏民主」 徐國勇反嗆：全世界最荒謬

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇出席民進黨青年局會員大會前受訪（圖／翻攝畫面）

中國社群APP「小紅書」因涉入逾1700件詐騙案件，且對於內政部函請提出改善作為已讀不回，被依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。中國國台辦今（10）日痛批民進黨踐踏民主，「粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪回應，一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

國台辦發言人陳斌華今天在記者會中稱，民進黨當局名為反詐，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計」。

廣告 廣告

徐國勇今日下午出席民進黨青年局會員大會前受訪，針對國台辦的說法，徐國勇反問「中國有民主自由嗎？」一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這是極端、極權、不自由的國家，有什麼資格批評自由民主的台灣？

至於民進黨立委王世堅表示，可以理解內政部禁小紅書，但恐怕會犧牲掉民主自由的台灣價值。徐國勇則回應，王世堅講這段話，就是在凸顯台灣的自由民主。不過大家要注意，中國的手段就是利用極權、不自由民主來戕害自由民主。

徐國勇強調，小紅書被禁的主要原因，是詐騙集團利用小紅書做工具來從事詐騙工作，而這些詐騙工作必須遏止時，小紅書卻極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。他指出，詐騙集團的行為，有些是跨境的，全世界必須合作來偵破，可是小紅書都不配合，甚至一些小紅書平台的詐欺案件發生，希望他們提供相關訊息，小紅書不但拒絕，更是連回答都不回答。

徐國勇直言，不客氣地說，從法律上態度來講，小紅書就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，應該受到譴責。他也提到，小紅書不是「禁」，只是有關流量等問題，台灣在網路各方面還是相當自由的，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙的問題，這才是重點。

更多三立新聞網報導

徐國勇預告基隆市長人選「非常棒」 童子瑋：隨時做最好的準備

民進黨誰披基隆市長戰袍？徐國勇曝已有很棒人選：賴清德最快月底揭曉

助理費除罪化修法惹議 韓國瑜僅回「謝謝」、徐國勇喊話應充分討論

新黨拿衛生紙鬧場酸「共諜兒子」 王世堅嗆「放馬過來」：生死狀簽一簽

