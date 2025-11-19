國台辦稱「台獨舉報信」絡繹不絕 陸委會：中國對台灣沒有管轄權

中國企圖跨境鎮壓台獨份子，陸委會強硬回擊。（資料照片）

中國國台辦今天（19日）舉行例行記者會，被問到今年3月推出「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」成效如何？發言人朱鳳蓮表示「有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件」。針對這番發言，陸委會強硬反擊：「中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。」

中國國台辦今年3月26日公告，設立台獨組織、台獨分子檢舉信箱，希望受打壓迫害者，或了解相關線索者提供資訊，承諾會「妥善處理，依法追責」。今天國台辦例行記者會，發言人朱鳳蓮透露檢舉信箱開通以來，有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件，表明兩岸民眾希望嚴懲台獨打手、幫凶的態度，「我們支持有關部門以事實為依據、以法律為準繩，對台獨打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責」。

廣告 廣告

陸委會今天反擊國台辦恫嚇之詞，稱中方的作法，是對國際規範和秩序的公然挑戰，台灣政府正與國際社會合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑；並強調中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

此外，中國官媒日前發布影片，對台灣立委沈伯洋進行「跨國鎮壓」，還聲稱向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你。」陸委會對此也表示譴責，認為這是企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使台灣人自我審查，認為這樣的手法「極其惡劣、猖狂」，呼籲民眾對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。





更多《鏡新聞》報導

嘉義癌末男收押疑中毒暴斃 解剖翻案「沒癌也沒氰化物」

小草恐嚇司法官遭起訴 重啟「迷因台式民主」粉專：不支持民進黨就羈押

黃國昌送鄭麗文「水泥燈」！卓冠廷：職業關燈手連燈都自己準備好