國台辦稱「家國團圓未來可期」 陸委會批像訓話、不友善

睽違9年重啟，國共兩黨智庫論壇在中國北京登場，雖然會前敲定交流領域以旅遊觀光、AI、能源等為主，不涉及政治議題，但雙方致詞仍都強調堅持「九二共識」。

國民黨副主席蕭旭岑表示，「我深切期許未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議。」

中國國台辦主任宋濤說：「國共兩黨對於推動兩岸關係的和平發展、守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任，毫不動搖堅持九二共識、反對台獨，引領兩岸關係發展的方向。」

中國國台辦主任宋濤還批評，兩岸交流合作面臨困難，在於民進黨當局違背民意、謀獨挑釁，並聲稱兩岸關係將「冬去春來」，更說「家國團圓，未來可期」。不過陸委會主委邱垂正對宋濤這番話不以為然。

邱垂正回應，「這個談話不友善也不單純，聽起來就像是在訓話，不是交流。當前的兩岸關係比較嚴峻，最主要是近年來中國大陸對台灣的複合性施壓。」

而論壇共同宣言出爐，提出5個面向，包括盡快推動恢復兩岸直航；實現福建、上海團客來台旅遊等。

同時國民黨主席鄭麗文近期接受英國媒體《經濟學人》專訪，提到自己最重要的使命是締造兩岸和平，並說規劃今（2026）年上半年訪中會晤習近平，希望爭取和平承諾、避免衝突升高。

對於中方期盼的「和平統一」，鄭麗文則認為，現階段沒有成熟的條件、言之過早。然而鄭麗文3日在公開行程上，對於兩岸相關問題都沒有回應。

鄭麗文表示，「今天在我們回顧歷史的同時，希望東亞的這個第一島鏈，不再是戰爭衝突的代名詞，而是和解和平的起點。」

邱垂正重申，任何的政黨赴陸交流都應遵守《兩岸條例》規範，並呼籲應秉持對等、尊嚴，不預設前提的原則，以維護國家主權與利益。