國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」 網酸爆：辱華！中國人講英文

記者陳思妤／台北報導

國台辦自開辦臉書帳號以來，頻頻發文宣傳統一，今（28）日又以英文發文狂扯1885年清朝時期，台灣脫離福建省成為中國第20個省。但隨即引來網友狂酸，「中國人講英文，辱華喔」、「清朝都已經滅亡幾年了」。

國台辦今天又在臉書發文，附上中國官媒《中國環球電視網》的新聞連結，以英文發文狂扯清朝時期，台灣在1885年脫離福建管轄，成為中國第20個省，還扯到劉銘傳被任命為首任巡撫，發展交通和教育建設，代表台灣現代化的開始。

廣告 廣告

但貼文一如之前的發文一樣，隨即引來網友大酸，「1885共產黨還沒出生呢⋯⋯扯劉銘傳幹啥」、「還是回顧大秦帝國吧」、「後來被清朝分割給日本了！搞清楚是清朝不要了！這段怎麼不說!硬拗！以為大家都沒讀歷史是嗎！」、「劉銘傳是清朝時台灣首任巡撫。1895台灣割讓日本。所以小編想要講甚麼、台灣是日本固有領土？」

也有網友發現，國台辦是用英文發文，狂酸「中國人講英文，辱華喔」、「怎麼突然變成英文版？是不是搞錯了，這裡不是美國」。

國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」，遭網友酸爆（圖／翻攝自國台辦臉書）

國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」，遭網友酸爆（圖／翻攝自國台辦臉書）

國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」，遭網友酸爆（圖／翻攝自國台辦臉書）

國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」，遭網友酸爆（圖／翻攝自國台辦臉書）

更多三立新聞網報導

興櫃股王鴻勁轉上市來勁！中籤150萬入袋 蜜月行情還有戲？

藍強推修國籍法！吳思瑤喊「民進黨絕對強力反制」：民生優先去哪了？

咖波聯名《我的英雄學院》！小粉紅崩潰喊「辱華」 台灣人嗨：買來支持

法國總統馬克洪肯定台灣應對資訊戰 林佳龍：願與向世界分享經驗

