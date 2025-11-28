國台辦突秀英文狂扯「清朝台灣省」 網酸爆：辱華！中國人講英文
記者陳思妤／台北報導
國台辦自開辦臉書帳號以來，頻頻發文宣傳統一，今（28）日又以英文發文狂扯1885年清朝時期，台灣脫離福建省成為中國第20個省。但隨即引來網友狂酸，「中國人講英文，辱華喔」、「清朝都已經滅亡幾年了」。
國台辦今天又在臉書發文，附上中國官媒《中國環球電視網》的新聞連結，以英文發文狂扯清朝時期，台灣在1885年脫離福建管轄，成為中國第20個省，還扯到劉銘傳被任命為首任巡撫，發展交通和教育建設，代表台灣現代化的開始。
但貼文一如之前的發文一樣，隨即引來網友大酸，「1885共產黨還沒出生呢⋯⋯扯劉銘傳幹啥」、「還是回顧大秦帝國吧」、「後來被清朝分割給日本了！搞清楚是清朝不要了！這段怎麼不說!硬拗！以為大家都沒讀歷史是嗎！」、「劉銘傳是清朝時台灣首任巡撫。1895台灣割讓日本。所以小編想要講甚麼、台灣是日本固有領土？」
也有網友發現，國台辦是用英文發文，狂酸「中國人講英文，辱華喔」、「怎麼突然變成英文版？是不是搞錯了，這裡不是美國」。
更多三立新聞網報導
興櫃股王鴻勁轉上市來勁！中籤150萬入袋 蜜月行情還有戲？
藍強推修國籍法！吳思瑤喊「民進黨絕對強力反制」：民生優先去哪了？
咖波聯名《我的英雄學院》！小粉紅崩潰喊「辱華」 台灣人嗨：買來支持
法國總統馬克洪肯定台灣應對資訊戰 林佳龍：願與向世界分享經驗
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 5 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
華莎、朴正民青龍獎CP感炸裂！揭秘她為新歌「轉型瘦身」的幕後故事：連最愛的拌飯都戒了
為新歌轉型：從「力量」到「脆弱」的體態美學華莎過去以充滿爆發力的歐美系身材著稱，但在玟星的YouTube節目中，她坦言這次為了新歌《Good Goodbye》做出了巨大的改變。她表示：「以前我在舞台上需要爆發力，肌肉能使我跳舞時更具有張力感；不過這次的新歌呈現的是一種很細膩...styletc ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲
宋芸樺靈骨塔「看媽媽骨灰罈」淚崩 揪心喊：不是在演戲EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
「樂天三本柱」廉世彬疑遭性騷！壓力崩潰就醫 韓籍經紀人發聲喊冤
樂天桃猿「韓籍三本柱」之一的韓籍啦啦隊成員廉世彬（Beena），遭週刊爆料驚傳在台發展期間，疑似被同為韓籍經紀人黃先生長期性騷擾。消息曝光後，在棒球圈與演藝圈引發震撼，相關人士透露，事件發生於她擔任樂天「Rakuten Girls」成員期間，長期精神壓力導致罹患焦慮症並，一度就醫接受身心治療，對此黃先生也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結
[NOWnews今日新聞]韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
朱孝天演唱會「上座率不佳」 門票打折！舞台上淚崩｜鏡速報 #鏡新聞
F4下個月將在上海舉辦《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，傳出朱孝天被排除在外；他近期把重心放在個人巡演，11月15日現身廣東陽江開唱，現場目測約兩千多名觀眾，但多名網友分享表示，接近開演時仍有大片空位，有人甚至用人民幣50元（約新台幣211元）的「晚鳥票」就能「撿漏」進場，場面再次引發熱議。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前