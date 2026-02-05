國台辦竟出手幫蔣萬安？藉機喊「兩岸同胞同文同種」 吳欣岱氣炸反嗆

即時中心／高睿鴻報導

國民黨時常因論述路線、實際作為太過「親中」，遭受外界質疑，而台北市長蔣萬安近日又宣布，2026台北燈節將引入中國知名潮牌「泡泡瑪特」IP人物，激起強烈反彈。更誇張的是，中國國台辦竟還跟著唱和，發言人陳斌華藉這機會表示「兩岸同胞同文同種」，認為泡泡瑪特受台灣人喜愛很正常。眼見輿論越燒越烈，「台灣基進黨」港湖區議員參選人吳欣岱忍不住發聲批評，國台辦的言詞，直接坐實這場活動已淪為文化統戰舞台。

吳欣岱痛批，台北的城市觀光活動，竟然需要敵對政權的統戰部門出面背書，坐實這場活動根本已淪文化統戰舞台。她更質疑蔣萬安，若繼續以「商業歸商業」為搪塞理由，無異於將台北市民當成政治提款機。

吳欣岱也質問，倘若「泡泡瑪特」真的僅是單純的國際商業品牌，中共國台辦何須急於跳出來護航？ 她指出，國台辦的回應已直接證明，這不僅是商業交流，更是中共精心佈局的文化輸出。她強調，就連泡泡瑪特創辦人王寧，都曾公開將該品牌定義為「代表中國的土特產」，是中國文化輸出的載體，因此「這品牌骨子裡就是紅的！」

因此吳欣岱怒轟，蔣萬安根本是動用台北市民的納稅錢，在具有象徵意義的燈節場域，免費為中國統戰品牌打廣告；她認為，這是慷市民之慨、助長對方的統戰威風，讓台北市淪為中共政治使命的協力者。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

而針對國台辦以「同文同種」為論述，吳欣岱則反駁道，台灣與中國最關鍵的差異，「不在血緣，而在於自由」。她直言說， 創作者在台灣享有充分的自由；但在中國，連《超人力霸王》都能被下架、動漫展玩 Cosplay 都會被驅離。

「所謂同文同種，只是包裝文化侵略的遮羞布」，吳欣岱直言說，台灣真正的價值，在於自由民主土壤下，能孕育出的本土主體意識。她痛批，將文創與政治任務綁架，才是對藝術與文化的真正扭曲，台灣人沒有理由接受這種情緒勒索。

而對於蔣市府辯稱，是以知名 IP 行銷台北，吳欣岱則舉日本動畫《攻殼機動隊》專程來台取材民俗神將為例，強調真正的城市行銷，是讓台灣文化成為世界主角，而非讓西門町淪為中國公仔的背板。

吳欣岱也直言，在國台辦的算盤裡，主角根本就是中國的Labubu，而台北只是陪襯。因此，蔣萬安的做法，簡直是利用台灣的民主開放，協助具備政治任務的品牌長驅直入；當網友譏諷台北變成中國台北時，蔣的決策已嚴重損及城市的主體性。

吳欣岱強調，她從不反對優質的國際商業交流，但堅決反對政治任務包裝成商品，入侵公共空間進行文化滲透。她呼籲蔣市府應引以為戒，不應讓首都的公共資源成為中國官媒的宣傳看板，守護台灣文化的主體性，無論何時開始警覺都不嫌晚。

