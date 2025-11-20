即時中心／高睿鴻報導

中國為遂行統戰台灣的意志，不斷以各種騷擾、恐嚇等方式，打壓我國對其有異議者。近日，中國又進一步宣稱，要鼓勵眾人「舉報台獨」，還提供檢舉信箱讓人投放線索；而國台辦則表示，截至現在已「收到上萬封舉報郵件」。不僅如此，針對我國總統賴清德出訪、過境其他國家，中方也頻頻以謬論、恫嚇言語，意圖使台灣民心動搖。對此，外交部表達嚴厲譴責，也立刻予以駁斥。

針對國台辦拿「舉報台獨信」恐嚇台人一事，外交部怒轟，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。外交部強調，中國對我國人民沒有任何管轄權，且其「跨國鎮壓」行為，已經違反國際公約。外交部也提到，受跨國鎮壓迫害的國人，均為我政府保護的對象；若有人配合中國，進行對我國跨國鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

廣告 廣告

另，外交部也嚴正聲明，我國總統出訪友邦及過境他國，是行使正當權利；作為國際社會的成員，台灣當然有權在國際社會上，與其他理念相近的國家自然互動；外交部說，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙、更無權干預其他國家的主權行為。

原文出處：快新聞／國台辦竟恐嚇「已收上萬封台獨舉報信」！外交部硬起來回擊了

更多民視新聞報導

黃捷嗨喊：本週我挺藍！下秒「中空激辣熱舞」迎接子瑜回家

辣翻高雄！黃捷「秀蠻腰熱舞」應援TWICE 網讚誠意十足：根本女團

LIVE／全面迎戰！政院版財劃法將公布 卓榮泰親上火線說明

