國台辦罵「胡言亂語」！石平反嗆中共可笑低級：只能用人身攻擊回答問題

記者楊士誼／台北報導

石平受訪表示，中共沒法回答問題，只能用人身攻擊與謾罵回答問題，很可笑也非常低級。（圖／翻攝畫面）

被中國制裁且禁止入境的日本參議員石平訪台，指出來到台灣就是要證明「台灣就是一個獨立的國家」。中國國台辦發言人陳斌華今（7）日稱「宵小之輩胡言亂語，不值一評」。石平稍早受訪表示，中共沒法回答問題，只能用人身攻擊與謾罵回答問題，很可笑也非常低級。他強調，中共政權建立在謊言之上，遇到事實只能逃跑，暴露其「台灣是中國一部分」理論根本站不住腳。

石平表示，這種人不是在回答問題，是在人身攻擊、謾罵，「罵不罵我無所謂，他實際上沒法正面回答問題」。他表示，自己提出論述的符合事實與邏輯，中國禁止他入境，但他能進入台灣，就充分說明「中華民國和中華人民共和國是不同的國家，台灣根本不是中國的一部分」。

石平表示，然而中國沒法回答這問題，只能用謾罵逃避問題，這種謾罵很可笑也暴露中共的虛弱。他批評，中共不能正視現實，講道理講不過就不說了，非常低級。他也表示，中共政權建立在謊言之上，一但遇到真實就只能逃跑，充分暴露中共所謂「台灣是中國一部分」理論根本站不住腳，如果站得住腳就該堂堂正正的反駁自己，不敢反駁，就說明中共知道他自己的說法是胡說八道。

