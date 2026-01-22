國台辦聲援中天記者嗆「綠色恐怖」 梁文傑酸：還以為是在野黨發言人

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉犯「國家安全法」等罪，被法院裁定羈押禁見。中國國台辦昨日嗆聲，「民進黨當局」濫用司法手段，亂扣滲透帽子已經不是第一次，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」。陸委會發言人梁文傑今天大酸說，「國台辦發言人所講的東西，如果不說國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多」。

檢方掌握，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，案情急遽升高。

林宸佑涉國安法遭羈押一事，彭慶恩21日在國台辦記者會聲稱，「民進黨當局」濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

對於是否有中國人士跟林宸佑不當接觸？彭慶恩回應，「我剛才已經回答過了，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了！」

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，「國台辦發言人所講的東西，如果不說國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多」。

梁文傑強調，我們全力支持司法機關偵辦共諜案件，我們也尊重司法審判程序，陸委會不對個案就評論，但同樣的，在野政黨、政治人物、名嘴也不要妄加評論，中共更沒有立場和資格評論。

