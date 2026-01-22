國台辦聲援林宸佑嗆「綠色恐怖」梁文傑酸：以為在野黨發言

中天記者林宸佑涉嫌利誘軍人拍攝投共影片，並刺探軍機，遭依國安法等罪羈押禁見。國台辦發言人嗆聲，「民進黨當局」濫用司法手段，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」。今（22）日陸委會例行記者會上，副主委梁文傑表示，「國台辦發言人講的東西，如果不說是國台辦，我還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多」。

梁文傑強調，陸委會全力支持司法機關偵辦共諜案件，也尊重司法審判程序，不對個案作評論。同樣地，在野政黨、政治人物、名嘴等，也不應妄加評論司法案件，「中共更沒有立場跟資格評論」。

責任編輯／蔡尚晉

