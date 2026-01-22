國台辦聲援林宸佑嗆「綠色恐怖」 梁文傑：還以為是在野黨發言

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

中天記者林宸佑（綽號馬德）涉犯共諜案遭羈押禁見，國民黨一度透過臉書社群發文「什麼狀況又來了？」意圖聲援，但火速刪文，黨主席鄭麗文則稱賴政府要堵大家的嘴，民眾黨立委張啓楷、立院黨團主任陳智菡等也發聲力挺。中國國台辦昨（21日）以「綠色恐怖」批評該案，對此，陸委會副主委梁文傑今（22日）表示，不講是國台辦發言人，我還以為是在野黨，兩者論調差不多。

高雄橋頭地檢署17日對外表示，陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮調查，偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪，16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人，訊畢認記者林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，交換軍事資料並傳給中國人士，記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

第一時間張啓楷以「白色恐怖」比喻，稱「不要現在又出現綠色恐怖」，陳智菡則透過臉書發文質疑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」；鄭麗文則稱馬德個案「資訊非常有限」，她自認賴政府要藉此製造寒蟬效應。

中國國台辦21日針對該案回應，發言人彭慶恩指稱，「民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對」，另被問及是否掌握中方有人與林宸佑接觸，彭慶恩則跳針回應。

陸委會今（22日）例行記者會上，梁文傑被問及國台辦對林宸佑案批評，梁回應表示，「國台辦發言人講的東西，不講是國台辦講的，我還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多」，同時他也表示，全力支持司法機關偵辦共諜案，也尊重司法審判程序，陸委會不對個案評論，並呼籲在野政黨、政治人物、名嘴等，不要對司法妄加評論，「中共更沒有資格跟立場評論」。





