國台辦臉書哀悼張文隨機殺人案 台網友不領情「假好心」

張文隨機攻擊案發生隔天，民眾到捷運中山站1號出口獻花，周邊有警力戒備。李政龍攝



台北捷運台北車站及中山站週五19日晚間發生連續攻擊案，27歲男子張文施放煙霧彈並持刀殺害3人，之後墜樓身亡。國台辦20日晚間在臉書發文哀悼，但台灣網友大多不領情，紛紛留言嘲諷。

臉書「國務院台辦發言人」20日晚間6點多發文表示：「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」

這則貼文4個多小時已有超過680則留言，有網友留言「中華民國萬歲」，附上國旗圖樣並接著說「台灣NO.1」，有人回「我們也很痛心64天安門事件」。

許多網友留言批評國台辦假好心，包括「提籃子假燒金」（台語俗諺）、「貓哭耗子」、「黃鼠狼給雞拜年」等。

也有一些網友提到中國演員于朦朧案，留言「有對于朦朧家屬表達過關切和痛心，以及深切哀悼和慰問嗎」、「我們也很關心于朦朧立案了嗎」等。

