政治中心／綜合報導

中國頻頻操作兩岸同根，國台辦發言人昨天在記者會上念出福建漳洲市平和縣賴氏家廟石碑上刻的祖訓，批評賴總統"不孝之人罪逆天"，還扯台北有忠孝東西路。陸委會發言人梁文傑回敬，總統的孝順眾人皆知，身為總統當然會忠於國家，不須中共說三道四。

館長陳之漢日前赴中國北京，宣稱要幫總統賴清德尋根，國台辦加碼，記者會上聲稱賴氏家廟的石碑上賴家祖訓，要念給賴總統聽！

國台辦舉賴氏家廟祖訓嗆不忠不孝 梁文傑:忠孝不需要中共說三道四

國台辦拿賴氏家廟祖訓批賴總統，遭梁文傑批沒資格說三道四。（圖／民視新聞）國台辦發言人 陳斌華：「位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上，鐫刻著這樣的祖訓，為人子女要孝順，不孝之人罪逆天。」

廣告 廣告

陸委會副主委 梁文傑：「講這些都是非常無聊，賴總統他是從小父親就過世，母親獨自撫養六個小孩，賴總統對母親的孝順我想眾人皆知，他身為中華民國的總統，自然會忠於國家、保衛國家，忠跟孝這些事情，不需要中共來說三道四。」

對於國台辦說法，陸委會副主委梁文傑不以為然，但陳斌華連台北的路名都能拿來作文章。

國台辦舉賴氏家廟祖訓嗆不忠不孝 梁文傑:忠孝不需要中共說三道四

國台辦拿賴氏家廟祖訓批賴總統，遭梁文傑批沒資格說三道四。（圖／民視新聞）

國台辦發言人 陳斌華：「忠孝西路、忠孝東路，這都是台北的主要幹道，忠孝信義仁愛和平，這都是四條主要的幹道，這些例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念，任何妄圖分裂國家，背叛民族的人，都是不忠不孝之徒。」

陸委會副主委 梁文傑：「講到忠孝，中共搞文化大革命，就是要摧毀這些儒家的價值觀，以前搞什麼批林、批孔、批周公，那現在又自以為是儒家的精神代表，翻手為雲覆手為雨，這個我們認為是相當惡質的。」

中國頻打血緣牌，企圖將台灣放進一中框架，但越是這樣，只會讓國人越反感。

原文出處：國台辦舉賴氏家廟祖訓嗆不忠不孝 梁文傑:忠孝不需要中共說三道四

更多民視新聞報導

蔡英文訪德「霸氣喊話市長1句」超疼台灣寶貝！網哭：怎能不愛她

藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了

APEC展現魅力 在複雜地緣政治中保持平衡 高市早苗外交首秀 踏出穩健第一步

