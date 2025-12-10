國台辦表明中共拒絕與台灣政府溝通！沈榮欽：戳破中國國民黨謊言

中共國台辦發言人陳斌華。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 內政部日前宣布封鎖中國APP小紅書一年以防堵詐騙，藍白兩黨齊聲反彈。中國國台辦發言人陳斌華10日則批評民進黨「反民主」，有台灣媒體在記者會上詢問：「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？」陳斌華卻跳針避談，網友直呼：「表情逐漸母湯，快掰不下去」，加拿大約克大學副教授沈榮欽也發文寫道，陳斌華對於兩岸停止溝通的相關說法「戳破中國國民黨的謊言」，「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，只剩國民黨依舊藉此欺騙台灣人民。

沈榮欽提及：「在中國國台辦發言人陳斌華的例行記者會上，來自台灣《中央社》記者呂佳蓉漂亮的發問：『你剛才表示台灣以資安、詐騙為由禁止小紅書是反民主，但大陸民眾也需要翻牆才能使用臉書、X等平台，你怎麼看呢？大陸許多機構在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？』這個問題讓國台辦發言人陳斌華無言以對，恍神五秒之後，才問A答B，表示支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台。陳斌華的窘狀引發國內媒體廣泛報導」。

沈榮欽提到：「其實優秀的《中央社》記者呂佳蓉另一個問題恐怕更為重要：『台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業（指小紅書）與台灣方面進行溝通？』陳斌華說明中國政府不會協助小紅書與台灣政府溝通，是因為兩岸已經停止溝通，更解釋了中國中止與台灣溝通的原因：『眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺。』」

對此，沈榮欽進一步分析：「陳斌華的回答清楚揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相：第一，兩岸停止溝通是因為中國政府拒絕與台灣政府溝通，而非是台灣政府拒絕，多年來藍白一直顛倒黑白，宣稱是台灣政府不願與對岸對話。第二，中國政府清楚表示兩岸對話的前提是台灣接受『一個中國原則的九二共識』。第三，『一中各表』的九二共識並不被對岸承認」。

沈榮欽強調：「中國政府清楚指出九二共識是『一個中國原則』下的九二共識，『一中各表』是1992 年的事，只剩下中國國民黨依舊拿一中各表欺騙台灣人民。第四，何謂『一個中國原則』？請注意，在國際上這和『一個中國政策』不一樣，前陣子藍白誤解高市早苗的發言，就是源自於此。一個中國原則有三個條件，缺一不可，也就是：『世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。』」

沈榮欽直言：「換句話說，中共很清楚的表示，除非台灣承認是中國的一部分，而且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能。而這正是多年來歷屆國民黨主席直到鄭麗文都在散播的謊言，說民進黨政府不要對話，只要戰爭，而全然不提是中國政府拒絕對話，因為他們設下對話的前提是『一個中國原則下的九二共識』，也就是台灣成為中華人民共和國的一部分，只有答應了這點，兩岸才能展開對話。」

