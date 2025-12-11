國台辦被台媒問倒猛跳針 梁文傑酸：被問到「開放臉書」就講不出話來

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。國台辦昨天在例行記者會上批評此舉是刻意製造「訊息繭房」，不讓人民暸解中國。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今 (11）日表示，對岸被問到怎麼不開放臉書時，就一直吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話，還是一席話」。

國台辦發言人陳斌華昨天在例行記者會上，批評小紅書被禁一事時說，「從封鎖中國購物平台、影音平台，再到封鎖中國社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可。不過，面對台灣記者提問「中國當局會開放民眾使用臉書嗎？」，陳斌華眼睛狂盯手稿，一連串跳針結巴，期間突發當機、卡詞。

對此，梁文傑下午在例行記者會上表示，這次小紅書的處置，內政部和警政署是針對打詐所做的處置，跟兩岸政策、兩岸關係是沒有關係的。

梁文傑指出，這個問題很簡單，在國內幾個很大市佔率的平台，例如Meta、GOOGLE、LINE，當發生詐騙案時，台灣警方是找得到對象，知道找Meta哪個單位去下架或刪除詐騙訊息，要開罰時也知道罰款該寄給誰。

梁文傑談及，META、GOOGLE、LINE都有遵循打詐條例規定，但是小紅書沒有，所以警方處理小紅書的詐騙案時不知道要找誰。根據警政署提供的數據，去年1月至今年11月涉及小紅書的詐騙案有1706件，完全沒有辦法跟小紅書溝通並要求小紅書配合，對於這種情況政府機關應該要做出處置，這件事不是針對哪一個國家的APP。

梁文傑批評，對岸一直要把這件事講成是刻意製造「訊息繭房」、不讓台灣人了解大陸真相。大家有看到昨天的記者會，當國台辦發言人被問到怎麼不開放臉書就吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話、還是一席話，講半天！」他強調，這件事跟兩岸無關，就是純粹針對打詐的處置，希望國人能夠支持政府的作為。

