國台辦被台記者問慌了！另一答「藍營真面目」被掀

社會中心／李汶臻報導

內政部近日宣布封鎖中國APP小紅書1年，中國國台辦稱台灣封鎖小紅書「反民主」。日前中國國台辦舉行例行記者會，面對台灣記者提問「中國當局會開放民眾使用臉書嗎？」，國台辦發言人陳斌華眼睛狂盯手稿，一連串空泛話語連發，期間突發當機、卡詞。超尬畫面被粉專「Mr.柯學先生」轉貼，並狠酸對方「表情逐漸母湯，掰不下去了」。

加拿大約克大學副教授沈榮欽日前在臉書，以「中國國台辦戳破中國國民黨的謊言」為題發文談及此事。而沈榮欽表示，國台辦發言人陳斌華除了被台灣記者的一記漂亮發問，問到無言以對、恍神五秒外，他認為後續另一個問題，恐怕更為重要。

同一位台灣記者接著提問國台辦，指出「台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業（指小紅書）與台灣方面進行溝通？」。對此，陳斌華說明中國政府不會協助小紅書與台灣政府溝通，原因是兩岸已經停止溝通，並進一步解釋中國中止與台灣溝通的原因：「眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺」。

國台辦發言人陳斌華面對台灣記者提問突跳針，學者沈榮欽指出，「另一問題」更為重要。（圖／翻攝自臉書@沈榮欽）





沈榮欽在貼文中指出，「陳斌華的回答清楚揭露，藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相」，他分析中共這番話的含義，其實就是「除非台灣承認是中國的一部分，且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能」。沈榮欽指出，這點正是多年來歷屆國民黨主席，直到鄭麗文都在散播的謊言，甩鍋民進黨政府「不要對話、只要戰爭」，但卻全然不提是中國政府拒絕對話，原因是中共設下對話的前提是「一個中國原則下的九二共識」，換而言之，唯有台灣答應成為中華人民共和國的一部分，兩岸才能展開對話。

