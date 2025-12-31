國台辦記者會台媒追問軍演 發言人跳針甩鍋：都是賴清德惹的禍

國台辦發言人張晗。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 中共29日無預警在台海周遭發動代號「正義使者-2025」環台軍演，引發區域緊張。國台辦今（31）日舉行例行記者會，台灣三家媒體《聯合報》、《中央社》、以及《ETtoday》連番針對台北市長蔣萬安日前赴上海「雙城論壇」回台後，中共就展開超大規模軍演一事提問。國台辦對此不斷跳針「都是賴清德的煽動」。

《聯合報》記者問中國是麻煩製造者有何評論？張晗嗆顛倒是非 稱賴清德才是禍源

根據中國國台辦記者會全文，《聯合報》記者先提問：「台陸委會稱雙城論壇剛結束，大陸隔天就宣布軍演，這是大陸精心設計的兩手策略，一邊搞交流，一邊搞威嚇，大陸是台海和平穩定的麻煩製造者。對此有何評論？」以及「台北市長蔣萬安稱，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責。請問國台辦是否認為雙城論壇等平台可以為兩岸和平發展發揮作用？」

廣告 廣告

國台辦發言人張晗首先回應第一個問題稱「有關言論純屬顛倒黑白，混淆是非。」，接著再批賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，大肆揮霍民脂民膏妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，在窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

對於蔣萬安「譴責」，張晗並未回覆，只稱雙城論壇已順利閉幕，取得一系列成果，接這再次強調兩岸要堅持「九二共識與反台獨」。

《中央社》問交流意義何在 張晗老調重彈嗆是賴清德問題

接著，我國《中央社》提問：「大陸方面始終推動兩岸大交流，台北市長蔣萬安日前在雙城論壇致辭，期盼台海不再波濤與呼嘯。大陸方面在雙城論壇結束後隨即展開軍演，請問又交流又軍演，交流的意義何在？」

對此， 張晗老調重彈，表示當前台海形勢緊張動蕩的根源在於賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，並稱若任其一意孤行，台灣只會滑向災難。同時呼籲台灣人，認清賴清德政府台獨分裂路線的極端危險性和危害性，同中國方面一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

《ETtoday》問和平定義 張晗答一中原則反對台獨

再來，ETtoday記者提問：「請問發言人，在當前兩岸緊張之際，您認為和平的定義是什麼？此時此刻台海是否正處於和平的狀況？為了維持或達到兩岸和平，大陸方面會做些什麼讓台灣民眾看到和平的希望？您認為台灣方面怎麼做可以讓大陸感覺到和平的前景？」

面對連番類似提問，張晗表示：「台灣問題是中國核心利益中的核心，我們維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移。任何在台灣問題上越線挑釁的惡行都將遭到堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。『台獨』分裂行徑和外部勢力縱容支持，是對台海和平穩定的最大威脅。維護台海和平穩定，就必須堅持一個中國原則，明確反對『台獨』。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

暗指陳亭妃？郭國文再嗆：點名郭信良撐腰、質疑裝可憐騙選票

北市、桃園農曆年前提名目標不變 徐國勇：找一個能打勝仗的人選