國台辦評論台灣夏季電價 陸委會：無聊至極

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）針對中國大陸國台辦今天對於台灣夏季電價一事做出評論，陸委會表示，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人張晗說，台灣民眾早已承受太多的停電、限電，如今夏季電價再創新高，損害民利。

對此，陸委會表示，依據經濟部6月1日發布的新聞稿，今年住宅夏月電價自6月1日起實施，此是台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。

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陸委會說，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。

張晗今天還聲稱，和平統一後，有中國做後盾，台灣人民將更安全，台灣民眾不再被台獨裹挾當炮灰。陸委會回應，眾所周知，除了中共有犯台意圖之外，台灣沒有任何外部威脅。只要中共不來騷擾，台灣本來就是和平繁榮之島。

另外，立委高金素梅被依貪污等罪起訴，國台辦稱這是民進黨政府操弄司法打壓政治異己，陸委會則表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。（編輯：楊昇儒）1150610