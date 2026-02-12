國台辦誣指黎智英「罪孽深重」陸委會2點回擊：這是政治迫害

即時中心／張英傑報導

香港壹傳媒創辦人日前被依違反香港國安法，遭到重判20年徒刑，引發國際社會震撼！連美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都聲援，這表明北京不惜一切打壓香港倡議基本自由的人士，期盼中國准予黎智英人道假釋，沒想到中國國台辦竟然「謬稱」，黎智英是反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重；對於國台辦的「荒唐言論」，陸委會「震怒」回嗆2點，黎智英遭重判是對民主人士政治迫害，是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明；其次，這是中國加速極權輸出的警訊！





對於黎智英遭到重判，國台辦發言人朱鳳蓮竟然宣稱，堅決支持香港特區，履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑；黎智英是反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重；民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子公然為其張目，攻擊抹黑一國兩制，再次暴露其企圖亂港謀獨、撈取政治私利的本性；正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

黎智英2020年被捕。（圖／美聯社提供）

對於國台辦的「謬論」，陸委會震怒回嗆2點。陸委會說，首先黎智英遭判刑，引起國際主要國家群起批評、譴責中國違背對港承諾、打壓香港新聞與言論自由、判決不符國際法原則，是對民主人士政治迫害，究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明！其次，這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中國加速極權輸出的警訊！

最後，陸委會語重心長提醒，台灣民眾要以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也請國際社會對中國侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自中國網直播）

