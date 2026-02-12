國台辦誣指黎智英「罪孽深重」陸委會2點回擊：這是政治迫害
即時中心／張英傑報導
香港壹傳媒創辦人日前被依違反香港國安法，遭到重判20年徒刑，引發國際社會震撼！連美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都聲援，這表明北京不惜一切打壓香港倡議基本自由的人士，期盼中國准予黎智英人道假釋，沒想到中國國台辦竟然「謬稱」，黎智英是反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重；對於國台辦的「荒唐言論」，陸委會「震怒」回嗆2點，黎智英遭重判是對民主人士政治迫害，是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明；其次，這是中國加速極權輸出的警訊！
對於黎智英遭到重判，國台辦發言人朱鳳蓮竟然宣稱，堅決支持香港特區，履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑；黎智英是反中亂港團夥主腦，鐵證如山、罪孽深重；民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子公然為其張目，攻擊抹黑一國兩制，再次暴露其企圖亂港謀獨、撈取政治私利的本性；正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。
黎智英2020年被捕。（圖／美聯社提供）
對於國台辦的「謬論」，陸委會震怒回嗆2點。陸委會說，首先黎智英遭判刑，引起國際主要國家群起批評、譴責中國違背對港承諾、打壓香港新聞與言論自由、判決不符國際法原則，是對民主人士政治迫害，究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明！其次，這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中國加速極權輸出的警訊！
最後，陸委會語重心長提醒，台灣民眾要以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也請國際社會對中國侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自中國網直播）
原文出處：快新聞／國台辦誣指黎智英「罪孽深重」陸委會2點回擊：這是政治迫害
更多民視新聞報導
78歲黎智英遭重判20年 邱垂正:印證一國兩制形同虛設
籲北京釋放黎智英 賴總統:停止假司法之名行政治迫害之實
國台辦力挺立委李貞秀 怒嗆陸委會「台獨打手」
其他人也在看
電信三雄備戰春節9天連假 (圖)
迎接2026年馬年春節9天連續假期，電信業提前完成全台行動網路整備，確保行動上網與語音通話服務穩定順暢。
新北春節服務總動員！治安、食安、交通、弱勢關懷全面啟動
春節連假期間新北市活動不間斷，不論是辦年貨、走春及慶元宵，新北市政府在春節前夕特別盤點假期期間各項活動及服務整備工作，新北市長侯友宜提醒各局處落實規畫，同時建立突發狀況應變機制，連假期間持續提供民眾全方位服務。
金蛇年封關台股飆新高 林修銘：期待挑戰4萬點
金蛇年封關台股飆新高 林修銘：期待挑戰4萬點
新北推文化走春系列活動 侯友宜體驗扭蛋 (圖)
新北市文化局自18日起至22日推出文化走春活動，串聯6個博物館與林家花園辦理打卡送徽章、消費滿額轉扭蛋及福袋抽獎等，新北市長侯友宜11日在市政會議後也體驗扭蛋，歡迎民眾新北走春。
馬祖1月市售食品抽檢 1件茼蒿農藥殘留超標 (圖)
連江縣衛生局11日公布1月市售食品抽檢結果，此次抽驗15件生鮮蔬果與2件水產品；17件產品中，有1件市場攤商自產自銷茼蒿，農藥殘留超標不符規定。
台股封關日 證交所辦封關典禮 (圖)
台灣證券交易所11日在金蛇年封關日舉辦「五穀豐登，八方共好」封關典禮，由證交所董事長林修銘（右3）、無任所大使戴資穎（左3）等人一同進行封關儀式。
2/11證交所「盤中」零股交易成交股數前20名排行
證券代號 證券名稱 成交股數 成交金額 當日最高價 當日最低價 合計 76,832,716 19,768,329,543 -- -- 0050 元大台灣50 6,610,563 508,747,799 77.45 76.3 2330 台積電 3,154,121 6,029,896,995 1925 1895 2337 旺宏 2,641,038 255,860,078 98.5 93.3 0056 元大高股息 1,881,097 72,626,946 38.76 38.42 2317 鴻海 1,789,647 402,499,897 227 221.5 009816 凱基台灣TOP50 1,550,009 16,736,381 10.88 10.7 00878 國泰永續高股息 1,480,408 34,551,073 23.42 23.25 2344 華邦電 1,447,456 154,416,022 109 104.5 2489 瑞軒 1,188,164 31,924,495 27.6 24.5 6770 力積電 1,147,276 73,436,284 65.3 63.3 0052
疑與寵物業者不當往來 高市前動保處長50萬交保遭拔官
高雄市政府前動保處長葉坤松遭檢舉疑似與寵物業者有不當往來，檢調日前發動2波搜索，並約談葉坤松到案，檢察官複訊後諭知50萬元交保。葉坤松也隨即被調離主管職務。（溫蘭魁報導） 根據了解，寵物業者依規
湖南珍稀千年樟樹突起火！起火原因竟是屁孩「鞭炮塞樹洞」
大陸湖南省永州市一棵樹齡約1200年的古樟樹，9日突然起火燃燒，引發關注，由於樹木內部曲折蜿蜒，火勢直到7小時後才撲滅，官方調查證實，起火原因竟是2名孩童，將爆竹仍進樹幹空心處引發，將依法追究責任。
政院推動中小微企業四年發展計畫 投入42.5億強化AI與淨零轉型
行政院推動「2026年至2029年度中小微企業多元振興發展計畫」，將透過AI數位轉型、淨零減碳、新創合作及海外通路布局等策略，全面提升中小微企業競爭力與發展韌性，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。 經濟部報告指出，面對國際經貿環境與產業轉型趨勢，中小企業須加速數位與淨零轉型，台灣已成為全球重要產業與供應鏈樞紐，政府將持續擴大政策力道，協助中小企業掌握優勢、推動「2026年至2029年度中小微企業多元振興發展計畫」拓展國內外通路，打造具備全程競爭力的經營基礎。 經濟部中小及新創企業署長李冠志說明，此次四年期計畫以「四支箭」為核心，包括推動AI數位轉型、結合新創技術協助傳統產業升級、導入「計帳兼計碳」機制，以及建置一站式海外通路與市場整合平台。透過擴大AI應用平台與資料庫整合，讓中小企業可如同進入便利商店般快速選用AI工具；並媒合新創企業創新技術，協助中小企業解決生產、行銷與服務等經營瓶頸。 在淨零轉型方面，李冠志指出，許多中小企業仍不熟悉碳盤查與碳足跡紀錄，政府將與會計師、記帳及報稅代理人合作，在企業日常財務記錄中同步建立碳排數據，協助企業銜接綠色金融與融資管道，打造低碳經營基礎。 經濟
侯友宜談毒駕撞死派出所長判死 (圖)
女子陳嘉瑩毒駕拒檢，衝撞、拖行新北市警察局土城分局清水派出所長劉宗鑫致死，新北地院國民法官判處死刑；市長侯友宜（前中）12日在三峽區視察長福橋新建工程後，接受聯訪表示，對劉宗鑫殉職深感不捨，感謝司法成為警察執法的堅實後盾。
佛光山春節湧十萬人潮 僑生投入義工展現暖心服務
高雄知名景點佛光山，春節期間每天吸引國內外約十萬名遊客前往禮佛、觀燈會走春。中山工商安排正規班及3+4產學攜手專班90名僑生參與青年義工服務，以行動傳遞祝福取代思鄉之情，讓春節成為「馬上」學習感恩、實踐善念的最佳時機。校長李昱平指出，這批僑生來自越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞等國，自二月10日至2
備戰新北 李四川撇「瑜亮情節」敬佩侯友宜一施政魄力
台北市副市長李四川11日宣布，將於2月底請辭副市長，3月起會回到熟悉的新北市，感謝新北市民的支持，「應該當仁不讓」，做了決定後會全力以赴；新北市長侯友宜也發文說，「一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川」。李今（12日）接受專訪時談到，很多人說自己跟侯有什麼「瑜亮情節」，「其實我們兩個很好，沒有不愉快的事情」，最敬佩侯市長的一項施政就是新北五股垃圾山，只有警界出身的侯有這樣的能力重新整理。
告別糖果餅乾！幼兒園慶生禮物「高麗菜」爆紅，健康創意清單大公開
你還記得小時候在學校過生日是什麼畫面嗎？多半是一桶乖乖、幾包糖果，頂多再加一張印著卡通的紙盒蛋糕，全班分完就結束。簡單、快速，也沒有人會想太多。 但長大當了爸媽才發現，這件事每年都會輪到自己一次，而且愈來愈不只是「帶個小點心去分享」那麼單純。要顧健康、怕比較、怕太貴讓其他家長有壓力，又不想讓孩子在同學面前覺得沒面子，這道難題，最近在 Threads 上，就有一位媽媽公開分享自己今年極具衝擊力、也被網友大讚「雙贏」的創意方案。
周天成北監演講暨友誼賽 鼓勵收容人做出改變
（中央社記者黎建忠台北12日電）台北監獄日前與新希望基金會，合辦「羽球國手周天成-生命教育演講暨友誼賽」，共241名收容人參與；周天成鼓勵大家，雖然身體遭到限制，但思想是自由的，隨時都能做出改變。
大陸國台辦在閩看望慰問台商台胞 宋濤：為臺企紮根發展提供廣闊空間
【本報大陸新聞中心 報導】大陸國台辦昨(11日)在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和「謀
桃機行李疑塞車 機場公司：連假旅客增未影響行程
（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）有民眾在網路發文表示機場的行李塞車引發議論，機場公司說，設備正常但因假期旅客人數增加，今天旅運量預估超過16萬人次，已是疫後新高，但未影響後續作業及班機起降。
2/10證交所鉅額交易日成交金額前20名排行
證券代號 證券名稱 交易別 成交價 成交股數 成交金額 2330 台積電 配對交易 1865.24 440,000 820,705,600 2330 台積電 配對交易 1865 255,000 475,575,000 2330 台積電 配對交易 1865.25 242,000 451,390,500 2330 台積電 配對交易 1880 156,000 293,280,000 3711 日月光投控 配對交易 343.86 766,000 263,396,760 3711 日月光投控 配對交易 343.85 630,000 216,625,500 6962 奕力-KY 配對交易 37.25 5,000,000 186,250,000 2330 台積電 配對交易 1867.5 71,000 132,592,500 2881 富邦金 配對交易 94.7 1,400,000 132,580,000 3711 日月光投控 配對交易 347.65 355,000 123,415,750 2303 聯電 配對交易 62.1 1,500,000 93,150,000 3711 日月光投控 配對交易 3
李四川效應 江啟臣被問「請辭立院副院長參選」本人回應了
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，3月起備戰新北市長選舉「當仁不讓」。民進黨台中市長參選人立委何欣純認為，有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣應說清楚是否請辭；江今（12日）在台中受訪表示說，有前例可循，一切照規定。
黎智英重判20年！陸委會籲「以香港慘痛經驗為戒」 國台辦：亂港謀獨
壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，9日遭重判20年監禁，陸委會再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。對此，國台辦今（11）日回應說民進黨企圖亂港謀獨，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。