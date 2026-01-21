國台辦談台美敲定15%關稅 連珠炮轟：賣身券、投降書、空心島

2026年1月20日，台美關稅說明記者會上，政委楊珍妮擁抱閣揆卓榮泰，鄭麗君在一旁也露出笑容。廖瑞祥攝



中國國台辦今天（1/21）召開記者會，發言人彭慶恩談及台美關稅談判結束，指這是「賣身券、投降書」，又說台灣40%半導體產能轉到美國，台灣核心產業優勢蕩然無存，科技島將淪「空心島」，還稱若無「強大祖國作為後盾」，台灣只能淪為「任人宰割的羔羊」。

我行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，上週四（1/15）與美方就多項關鍵議題達成共識，包括台灣對等關稅調降至15%、不疊加、半導體及其衍生產品在232條款關稅項目中亦取得最優惠待遇等，達成我方設定的四大談判目標。

國台辦今天記者會上，發言人彭慶恩表示，「所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。」他批評：「所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸淩面前卑躬屈膝的投降書。」

彭慶恩稱，下一步台灣將承擔5000億美元巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%，這筆賬是否公平、是否合理，明眼人一看便知。

他控台灣政府將「砸鍋賣鐵式妥協」美化為「重要突破」，將單邊霸淩粉飾為平等合作，將一跪到底包裝成台灣模式，放任美國對台灣產業搬空搶凈，對台灣民眾敲骨吸髓。

彭慶恩也說，5000億美元的巨額投資，約是台灣外匯存底80%，相當於要每個台灣人拿出68萬元台幣；又指40%的半導體產能轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪「空心島」。

他稱美台關稅談判結果，充分證明外人靠不住，「如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。」

