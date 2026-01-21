國台辦談陸配「關關」 陸委會：我國執法中共無置喙餘地

陸配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，中國國台辦今天(21日)宣稱，民進黨當局出於「台獨」本性，打壓欺凌陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益。對此，陸委會回應，極少數的陸配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人也無法接受。陸委會強調，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會也指出，絕大多數的陸配朋友都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會，國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為，投射到整個在台的陸配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的做法才是真正欺凌傷害在台努力生活的陸配群體。