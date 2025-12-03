國台辦跟進挺國民黨修《國籍法》！強調「1事」被網罵翻

政治中心／綜合報導



國民黨日前在立法院提案修《國籍法》，只為了要鬆綁中配參政權。消息曝光後引發外界譁然，總統賴清德也點名，稱若該法通過，僅會增加社會對來自中國新住民的疑慮而已。對此，中國國台辦竟發表聲明批判，更力挺藍營提案修法，稱中配配是台灣社會的建設者、貢獻者，參政、議政的的權益應當得到維護，此話曝光後讓不少台灣網友難以認同。

針對國民黨立院黨團總召傅崐萁等人提案修《國籍法》修法，試圖替中配在台灣參政權鬆綁。對此，賴清德則說：「目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的。」沒想到此話意外又讓國台辦強硬表態，發言人張晗主張中配是台灣社會的建設者、貢獻者，理應得到認可、尊重，包括參政議政在內的正當權益應當得到維護。



國台辦表態內容曝光後，不少網友留言痛批「台配在中國的參政權呢」、「笑死國台辦高談闊論人民參政權」、「演都不演了喔！整個紅統進程很有感」、「用選票下架藍白黨不能讓中國得逞」、「大部分的中配來台灣是想要跟家人好好生活，從目前幾個有在參政的陸配的言行可以知道，她們其實是帶有任務的」、「國民黨只顧中國人，完全不顧台灣人」。





