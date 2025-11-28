國台辦跳腳批賴清德渲染「中國威脅」陸委會：中共才是戰爭煽動者

中共國台辦發言人陳斌華。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，中國國台辦27日還是非不分批評賴清德總統「守護民主台灣國家安全行動方案」，陸委會回應，中共始終不放棄對台使用武力，近年持續加大對台複合性施壓為武力犯台做準備，才是真正的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。

國台辦發言人陳斌華27日晚間指鹿為馬宣稱，「守護民主台灣國安行動方案」是渲染「中國威脅」，妄圖以武謀獨、倚外謀獨。「和平統一、一國兩制」是實現統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

廣告 廣告

陳斌華說，賴政府繼今年3月將中國界定為「境外敵對勢力」、拋出「17項策略」後又拋出「守護民主台灣國安行動方案」與「13項具體行動」，破壞兩岸關係。台灣議題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是不容逾越的紅線。對此，陸委會重申，中華民國是主權國家，與中國互不隸屬，中國從未統治過台灣是客觀事實與台海現狀。

陸委會指出，兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主生活方式，陸委會長期民調亦顯示，超過8成以上台灣民眾反對「一國兩制」。香港經驗也已證明，「一國兩制」只會是中共專制統治、毫無民主自由可言。中共所謂「一國兩制台灣方案」，台灣主流民意絕不會接受，是台灣社會不可碰觸之紅線。

陸委會續指，捍衛民主自由不是挑釁，台灣的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。惡意謾罵無助兩岸關係正向發展，再次呼籲北京當局正視中華民國台灣客觀存在事實，尊重台灣民意，停止對台施壓脅迫，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，共同維護台海和平穩定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍營質疑1.25兆國防特別預算！王婉諭：侵略者不會等我們做好準備

專論》洪秀柱前主席，妳哪位？