即時中心／陳奕劭、許雯絜報導

談到雙城論壇，民進黨台北市長參選人沈伯洋近日不排斥對中交流，首都對首都，想拜訪中國北京。對此，國台辦昨（10）日嗆聲「台獨頑固份子」自抬身價。台北市長蔣萬安談到此事回應，不是說跟對岸有任何接觸交流就是滲透破口嗎？對此，沈伯洋今（11）日笑稱，「叫我天才小釣手」，國台辦馬上就上演「有政治前提的交流」。

沈伯洋回國台辦

沈伯洋表示，他非常高興，大家可以叫他「天才小釣手」，他才剛講說「首都的論壇」，國台辦馬上就演了一次他講的「有政治前提的交流」。現在跟中國交流，國台辦、中國都要預設一個政治前提，他一提首都交流，中國馬上說「你是要分裂國家、中國管轄權及於你、你是中國要通緝的對象，你要接受這個政治前提，才能跟它交流」。

廣告 廣告

他指出，台灣與日本交流小貓熊，還需要承認什麼台灣是日本的一部分嗎？完全不需要啊！但是如果去跟中國交流，我們就要預設政治的前提，必須接受這些政治前提，甚至還面臨「軍演」。這就是他講的，當預設政治前提交流，它就是不對等、而且沒有效益的交流。

快新聞／國台辦跳腳了！崩潰痛罵「台獨頑固份子」 沈伯洋笑回：叫我天才小釣手

中國國台辦發言人張晗。（圖／翻攝台海時刻頻道）

沈伯洋強調首都格局

沈伯洋強調，台灣台北作為首都，應該跟世界的其他城市交流。「無限城」可以包含上海，也可以包含北京，但是「雙城論壇」沒有包含東京、巴黎、倫敦等城市，與國際的城市交流，才是台灣台北首都的格局。





原文出處：快新聞／國台辦跳腳！崩潰罵「台獨頑固份子」 沈伯洋笑回：叫我天才小釣手

更多民視新聞報導

蔣萬安遭殷瑋搶答！沈伯洋神回「1名言」萬網狂讚

沈伯洋稱台北市政如"貼OK蹦"目標訂太低 蔣萬安問A答B

台港韓「這三人」面相神似！投票爭議沈伯洋早預言？ 台派青年聊天室6/11直播

