國台辦轟台灣禁小紅書「反民主」 台媒當場問何時開放臉書
針對台灣內政部近日宣布暫時封禁中國社交平台小紅書，中共國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今（10日）主持例行記者會時，嚴厲抨擊此舉是「反民主」，粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由。然而，現場台灣媒體隨即犀利追問：「既然如此，中國民眾何時能自由使用臉書、Google等社群平台？」陳斌華面對提問未能正面回應，只能「跳針」重申中國支持「依法依規」使用各類平台。
陳斌華首先引述古籍名句「匹夫無罪，懷璧其罪」，指控台灣政府對小紅書的封鎖是「名為反詐，實為反民主」，並稱小紅書深受台灣青年喜愛，能讓他們了解「中國真實情況」，破壞了民進黨當局「刻意製造的訊息繭房」，並稱臉書在台灣的涉詐案件遠超小紅書。
在陳斌華嚴詞批判台灣政府妨害自由後，現場台灣媒體立即追問，台灣內政部暫禁小紅書的主因是其母公司未如其他平台（如 Facebook、Google）在台灣設立法律代表人並履行法律義務，此說法是否屬實？再者，既然中國認為台灣封禁社群是「妨害自由」，那為何中國的網友需要「翻牆」才能使用臉書、Google、YouTube等平台？未來是否會開放？
面對台媒的尖銳提問，陳斌華先是繼續抨擊台灣政府的禁令在島內遭強烈反對，做法是「別有用心」。當被逼問中國是否會開放臉書、如何看待民眾需要翻牆時，陳斌華僅模糊回應：「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台。」
事實上，中國為加強對台新聞發布工作，10月才開設「國務院台辦發言人」臉書帳號，陸委會副主委梁文傑當時揶揄表示羨慕，因為「陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖。」大批網友留言、PO「坦克人」圖挑釁測試，更有人留言區嘲諷國台辦「帶頭翻牆」，只准州官放火，不許百姓點燈。
更多《鏡新聞》報導
國台辦嗆台禁小紅書「怕人民了解中國」 王丹反酸：影射共黨高層
習近平國師讚因小紅書「治理台灣比港容易」 陸委會示警促管制
撐過考察期！館長嗨吼「有抖音商業號了」 進駐廈門月底開播帶貨
免責聲明：本文為外稿合作單位授權刊登，如對內容有任何疑問，請向原作單位確認。
更多桃園電子報報導：
不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 215
曹錦輝也+1？傳要挑戰CPB 薪資問題觀望中
大陸棒球城市聯賽（CPB）將在明年1月開打，近期傳出不少台灣球員都將西進打球，根據媒體報導，就連退役許久的前球星曹錦輝都要來參一咖，也想加入球隊重返職棒舞台。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 268
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 6 小時前 ・ 230
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 71
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 8 小時前 ・ 23
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊、通話全程錄音」
一名消費者投訴台北知名糕餅名店「佳德糕餅鋪」的鳳梨酥內發現「黑色異物」，並質疑店家處理態度，引發網路熱議。台北市衛生局九日上午前往店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但仍查出食材未離地架高等缺失。佳德於當晚發表聲明，強調衛生局查驗已「還清白」，並直指消費者「說謊」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20