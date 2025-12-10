國台辦轟台灣禁小紅書「反民主」 台媒當場問何時開放臉書

中共國台辦控我禁小紅書是「妨害自由」。（資料畫面）

針對台灣內政部近日宣布暫時封禁中國社交平台小紅書，中共國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華今（10日）主持例行記者會時，嚴厲抨擊此舉是「反民主」，粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由。然而，現場台灣媒體隨即犀利追問：「既然如此，中國民眾何時能自由使用臉書、Google等社群平台？」陳斌華面對提問未能正面回應，只能「跳針」重申中國支持「依法依規」使用各類平台。

陳斌華首先引述古籍名句「匹夫無罪，懷璧其罪」，指控台灣政府對小紅書的封鎖是「名為反詐，實為反民主」，並稱小紅書深受台灣青年喜愛，能讓他們了解「中國真實情況」，破壞了民進黨當局「刻意製造的訊息繭房」，並稱臉書在台灣的涉詐案件遠超小紅書。

在陳斌華嚴詞批判台灣政府妨害自由後，現場台灣媒體立即追問，台灣內政部暫禁小紅書的主因是其母公司未如其他平台（如 Facebook、Google）在台灣設立法律代表人並履行法律義務，此說法是否屬實？再者，既然中國認為台灣封禁社群是「妨害自由」，那為何中國的網友需要「翻牆」才能使用臉書、Google、YouTube等平台？未來是否會開放？

面對台媒的尖銳提問，陳斌華先是繼續抨擊台灣政府的禁令在島內遭強烈反對，做法是「別有用心」。當被逼問中國是否會開放臉書、如何看待民眾需要翻牆時，陳斌華僅模糊回應：「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台。」

事實上，中國為加強對台新聞發布工作，10月才開設「國務院台辦發言人」臉書帳號，陸委會副主委梁文傑當時揶揄表示羨慕，因為「陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖。」大批網友留言、PO「坦克人」圖挑釁測試，更有人留言區嘲諷國台辦「帶頭翻牆」，只准州官放火，不許百姓點燈。





