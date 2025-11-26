國台辦轟賴清德吃媚日的飯 立委酸：中國都不吃他國食物？

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統聲援被中國抨擊的日本首相高市早苗，在社群媒體上曬出吃日本料理的照片，強調「展現台日堅固友誼」。中國國台辦今日痛罵，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。立委質疑，難道中國都不吃其他國家的食物，這種說法毫無民主思維，也太沒風度了。

國台辦發言人彭慶恩在記者會表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。

彭慶恩嗆聲，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。正告賴清德當局，凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。

對此，民進黨立委王美惠批評，中國無理打壓高市早苗，看到台灣聲援日本就看不順眼，中共禁止日本水產品輸入、禁止中國人到日本觀光，只有共產集權國家才會限制人民的自由。

王美惠指出，賴總統吃日本的食物，是表達力挺日本的決心，怎麼吃別國的東西，就是背叛民族、數典忘祖？難道中國都不吃其他國家的食物，這種說法毫無民主思維，也太沒風度了。

