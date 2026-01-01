國台辦轟賴清德新年談話為台獨謬論 陸委會反擊：無法改變中華民國存在115年的事實

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（1）早發表新年談話，其中提及中國擴張的野心持續升高，遭國台辦痛批兜售台獨分裂謬論。對此，陸委會稍早回嗆，中共無論做什麼，都無法改變中華民國已存在115年的事實。

陸委會今日下午回應，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。（資料照）

賴清德今早提到，過去一年，世界局勢充滿震盪，包括全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高，我們也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結。不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。

針對台海局勢，賴清德提出，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

不過，國台辦發言人陳斌華卻透過國台辦臉書批評，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，充分坐實其是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。陳斌華也說，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和台獨必然敗亡的下場。

陸委會今日下午回應，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

