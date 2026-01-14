國台辦進駐臉書帳號 聲稱協助台灣人在陸尋親

（中央社記者呂佳蓉北京14日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，國台辦進駐臉書（Facebook）後，收到近10位台灣網友留言希望尋找大陸親人，現在多方努力下已幫其中一名台灣網友找到親人，現正安排回鄉祭祖事宜。

中國大陸國台辦去年10月在臉書開設帳號後，諸多疑點死亡的大陸藝人于朦朧仍是台灣網友常留言詢問的話題，包含「于朦朧立案調查了嗎」、「尋找于朦朧」、「誰殺了于朦朧」等留言充斥版面。

今天朱鳳蓮並未回應台灣網友更為關切的于朦朧案，而是對台再度展開宣傳，通報協助台灣民眾尋親的狀況。

廣告 廣告

朱鳳蓮表示，國務院台辦發言人臉書帳號於去年10月開通後，受到台灣民眾關注，希望通過這個平台得到一些幫助。近期收到近10位台灣網友留言希望協助尋找在大陸的親人，「我們認真對待每一則求助留言，協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，了解情況，積極推進尋親事宜」。

她聲稱，在多方努力下，現在有一則好消息，湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已幫其中一名台灣網友找到了在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。

朱鳳蓮並以客家話與閩南語表示，「台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙」、「兩岸同胞一家親，常來常往心連心」。她並稱，歡迎台灣民眾更多關注「國務院台辦發言人」臉書帳號，將不斷強化訊息發布和服務，為台灣民眾來大陸尋親尋根、交流參訪等提供切實的幫助和支持。（編輯：廖文綺）1150114