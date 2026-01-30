國台辦遭問「張又俠案」當機 狂翻稿10秒只敢這樣回！

政治中心／曾詠晞報導



國台辦於昨（28）日舉行例行記者會，面對台灣媒體追問中共中央軍委副主席張又俠遭立案調查是否影響兩岸關係時，發言人張晗在現場出現約10秒的短暫沈默與翻閱資料的過程，引發外界高度關注。張晗隨後重申中共中央對軍隊腐敗「零容忍」的立場，並強調中國方面在對台政策上，依然保有主導權與推動和平統一的決心，但絕不承諾放棄使用武力。





國台辦發言人在被詢問到張又俠案時，並無立即回答，反而是低頭快速翻閱資料約10秒，才正面回復台媒。（圖／翻攝Youtube頻道《台海時刻官方頻道》）

台媒追問張又俠案 國台辦發言人現場「當機」

在28日的記者會中，台媒針對國共論壇層級以及中國軍方高層動盪提出詢問。當話題觸及張又俠遭調查一事時，國台辦發言人張晗並未立即作答，而是低頭快速翻閱手中資料長達10秒，現場氣氛一度顯得緊繃。隨後，張晗針對提問做出正式回覆。她表示：有關立案審查調查的行動「再次表明黨中央與中央軍委懲治腐敗『無禁區、全覆蓋、零容忍』」，展現黨與軍隊有決心且有力量。

近期中國2位軍方高層落馬，引起外界關注。圖右為中共中央軍委副主席張又俠，圖左為中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。（圖／民視新聞）

中方：爭取和統但不承諾放棄武力

在對台事務上，張晗強調，在以習近平為核心的黨中央領導下，中國方牢牢把握兩岸關係主導權。更重申，雖然願以最大誠意爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下空間，也絕不放棄使用武力，並在回答完後，露出一個微妙的笑容。

國台辦發言人張晗在回覆完台媒後，露出一個微妙的笑容。（圖／翻攝Youtube頻道《台海時刻官方頻道》）

影片瘋傳X平台 網友諷：看到慌亂小手

這段過程被剪輯後轉載至 X（原Twitter）等社群平台，引發網友熱烈討論。「看著表情嚇的臉都白了，恐懼完全寫在臉上」、「其實不是她沒有答案，而是後面的人沒有答案了」、「表情管理有點差，瞎話說得自己都忍不住要笑場了」、「本子空了，謊全碎了，張晗慌了」、「我就愛看她答不出来拼命翻紙張的那隻慌亂小手」。

原文出處：台媒追問張又俠案！國台辦美女發言人「翻稿10秒」引熱議網：恐懼全寫臉上

