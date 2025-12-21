國台辦邀藍委赴中關切島內情勢？葉元之怒駁

▲國民黨立委葉元之赴中國廈門參加台商活動。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 近期行政、立法兩院陷「《財劃法》不副署」之憲政僵局，5位大法官此時重啟憲法法庭判決新版《憲法訴訟法》違憲，多位國民黨立委卻於今（21）日傳出集體赴中國廈門參加活動，《自由時報》對此直指，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過等，引社會高度關注。

根據報導，藍委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人昨搭機前往廈門參與廈門市台商協會成立33週年活動，除了邀集上述藍委，前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議長邱奕勝等均與會。

對此消息，《自由時報》報導直指，北京政府上週起即透過多個管道，希望邀集國民黨立委儘速前往，主要想了解行政權宣布「拒絕副署」問題法案後的島內情勢，並希望國民黨能「務必確保」包括賴清德的國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

不過，葉元之受訪痛批，他是去參加廈門的台商活動，這次辦得特別盛大，他沒有去過，有人邀請他，想說一起去看看，就這麼單純的一件事，卻被講成是擋軍購、中共找他們了解，完全是瞎掰故事，可以胡說八道到這種地步嗎？

