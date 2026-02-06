國台辦隔海護航台北燈會合作「泡泡瑪特」 蔣萬安酸綠營叔姨沒自信

2026台北燈節與中國人氣IP「泡泡瑪特」聯動。（台北市政府提供）

2026台北燈節即將登場，台北市政府宣布與中國知名IP「泡泡瑪特」深度合作，引發綠營質疑其不僅淪為中國品牌代言人，更喪失本土文化主體性。對此，國台辦昨率先發聲，痛批民進黨逢中必反，台北市長蔣萬安今（6日）則大酸民進黨是「沒自信的叔叔阿姨」。

針對台北燈節將中國品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下角色LABUBU列為主視覺，遭綠營指控是「走廉價捷徑、替中國打廣告」，國台辦發言人陳斌華於5日的記者會上主動護航，聲稱兩岸同胞同文同種，中國商品受台灣喜愛是理所當然，並將綠營的質疑定調為「政治跳腳與惡意抹紅」，更直指民進黨抱持逢中必反的扭曲心理。

在國台辦發聲後，蔣萬安今（6日）出席活動時展現出「同步率極高」的回應，他不僅未對外界擔憂的文化統戰疑慮做出解釋，反而採取更激進的政治修辭，直指「台灣年輕人非常有文化自信」，並諷刺批評此事的民進黨人是「沒自信的叔叔阿姨」。蔣萬安也補充，本次燈節是「雙IP」規劃，除了中國泡泡瑪特，還包括了美國的「變形金剛」。





