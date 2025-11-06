國台辦願與國民黨共謀統一 汪浩：自掘墳墓「喝滅黨的送葬酒」

政治中心／劉宇鈞報導

國台辦5日針對國共未來合作議題，稱願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一。作家汪浩今（6）日說，國民黨恐將自掘墳墓，與中共把酒言歡，喝的不是友誼，而是滅黨的送葬酒。

汪浩發文表示，第三次國共合作，看似「為中華民族謀復興」，其實是國民黨自掘墳墓的開場曲。當年第一次合作，國民黨被共產黨「借殼上市」；第二次合作，國民黨被迫「攜家帶眷」逃難台灣。如今第三次國共合作若真上演，恐怕剩下的國民黨不是「反台獨」，而是「被統一」。

汪浩提到，國民黨副主席剛赴中，國台辦便高喊「為國家共謀統一」，口氣親切得像在預告「國民黨回歸祖國懷抱」的喜訊。國民黨若真信「九二共識是定海神針」，那麼這根神針釘的，大概是自己最後的棺蓋。

汪浩指出，鄭麗文說要「透過和平對話化解矛盾」，聽來溫柔敦厚，卻讓人想起歷史上那句熟悉的話：「我們都是一家人，只是有的人要先消失。」當國民黨再次與中共把酒言歡，喝的不是友誼，而是滅黨的送葬酒。

汪浩強調，歷史證明，國共每次「攜手」，國民黨就少一條命。若真要第三次合作，那也罷，這次就讓歷史徹底完成牠的幽默感──讓國民黨在「和平統一」的掌聲中，光榮地完成歷史任務：自願消失。

