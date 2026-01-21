國台辦首談「馬德案」批民進黨濫用司法、綠色恐怖 同場加映：斥台美貿易協議掏空台灣

中天新聞主播林宸佑涉共諜案遭羈押禁見。 圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩今天（21日）在例行新聞發布會上，首度回應中天電視台主播林宸佑（綽號馬德）涉嫌洩露軍事機密案，痛批民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣「滲透」帽子，已非首次，製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。此言一出，引發綠營人士反擊，質疑國台辦「做賊心虛」，急於為涉案者護航。

目前見諸媒體報導，林宸佑涉嫌以金錢利誘現役及退伍軍人，交換軍事機密並轉交中國人士，被依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》等罪嫌收押禁見。涉案者包括5名現退役軍人，涵蓋陸軍、海軍等單位，檢方續追金流及相關人員。彭慶恩回應記者提問時，重申民進黨以一黨私利製造恐怖氛圍，拒絕證實是否有中國人士與林宸佑接觸，僅稱「已回答過」。綠營人士則反駁，檢調調查中發現林宸佑有不當金流，似乎充當中間人轉交中國資金給台灣軍人，國台辦急跳腳護航，凸顯彼此關係可疑。

發布會上，彭慶恩更將矛頭指向台美貿易議題，批評美國川普政府以自身利益優先，揮舞「關稅大棒」損人利己，將台灣視為「以台制華」棋子、軍工複合體「搖錢樹」及製造業回流「提款機」。他提及總統賴清德日前會見美國亞利桑那州訪問團，盼盡早簽署關稅協定，助台積電等業者在美深耕並創造高薪就業。彭慶恩回應，美台達成的貿易協議實質是外部勢力與「台獨」分裂勢力勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空產業根基的「賣身契」。

據美國商務部15日宣布，美台貿易協議將台灣輸美商品關稅降至15%且不疊加最惠國（MFN）稅率，台灣半導體及衍生品等232關稅獲最優惠待遇。但作為交換，台灣科技企業承諾至少投資2500億美元（約新台幣7.88兆元）在美擴建半導體、能源及人工智慧產能，台灣政府另提供2500億美元信用擔保，總額達5000億美元。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC訪問時透露，川普任內目標是將台灣半導體供應鏈產能40%轉移至美國，若台灣晶片業者不在美設廠，可能面臨100%關稅。

彭慶恩痛批，此5000億美元投資約佔台灣外匯存底80%，相當於每位台灣民眾拿出新台幣68萬元，為民進黨「倚外謀獨」繳政治獻金；40%半導體產能移美，將讓台灣核心產業優勢蕩然無存，「科技島」淪為「空心島」。他強調，台積電美國廠人力成本超台灣兩倍、設備折舊達四倍、毛利率僅台灣八分之一，民進黨割肉飼虎，毀島內產業根基、寒台灣民眾之心。彭慶恩結論，美台關稅談判證明「台獨」是絕路，無強大祖國後盾，台灣僅成外部勢力肥肉，任人宰割。

行政院副院長鄭麗君16日回應協議時稱，此為逆差國最低稅率，減緩產業衝擊約8成，有利傳統產業輸美競爭；賴清德則表示，協議助台美經貿更緊密，創造雙贏，美國也同意投資台灣半導體、AI、國防及生醫領域。但反對黨質疑，巨額投資恐導致產業空洞化，台灣經濟過度依賴美國，增加地緣風險。國台辦批評凸顯兩岸緊張，台灣半導體產業未來走向備受關注。

