國台辦點名檢察官陳舒怡是綠色司法打手 法務部強烈譴責

針對中國國台辦點名台灣高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，將其列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」；法務部今天(7日)發出嚴正聲明，強調我國司法主權不容侵犯，對於企圖以恐嚇手段干預我國司法主權、威脅司法官人身安全之挑釁作為，法務部表達最強烈之譴責。

法務部指出，我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉，境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，對我國不生任何效力。法務部並重申，我國司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。

法務部也表示，有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾，檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之，凡涉及危害國家安全或違反法律之行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展，法務部將捍衛司法機關名譽及執法尊嚴性。

法務部也指出，檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。法務部將堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，也將與相關部會密切合作，對於任何干預台灣司法及威脅台灣公務員之非法手段，採取必要之因應作為。

法務部最後也呼籲，我國為成熟之民主法治國家，面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。