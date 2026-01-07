國台辦點名高檢檢察官為「台獨打手」 法務部：嚴正譴責

針對昨（七）日中共國台辦惡意點名臺灣高檢署檢察官，宣稱將其列為「台獨打手」並揚言「終身追責」一事，法務部嚴正聲明我國司法主權不容侵犯，對於企圖以恐嚇手段干預我國司法主權、威脅司法官人身安全之挑釁作為，法務部表達最強烈之譴責。

法務部嚴正聲明表示：一、司法主權不容侵犯，不受境外勢力之恫嚇威迫：我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉。境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力。法務部重申我國司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。

二、嚴正駁斥抹黑言論，捍衛司法機關名譽及執法尊嚴性：有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾。檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之。凡涉及危害國家安全或違反法律之行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展。此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。

三、確保司法官人身安全，國家做為堅強後盾：檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。

法務部堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，法務部亦將與相關部會密切合作，對於任何干預臺灣司法及威脅臺灣公務員之非法手段，採取必要之因應作為。

四、呼籲社會團結，支持公正司法：我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。