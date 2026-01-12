國台辦點名高檢署檢察官「台獨幫凶」 北律：施寒蟬效應！不具任何效力
記者楊佩琪／台北報導
中國國台辦日前公布一「台獨打手幫凶」名單，14人中赫見現任台灣高等檢察署檢察官陳舒怡。對此，台北律師公會12日發出聲明，強調此次國台辦企圖對台灣司法從業人員施加寒蟬效應，不具任何法律正當性，對台灣司法實務之運作亦不生任何效力。
北律表示，檢察官係代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行等職權，其職務之行使，依法享有憲法所保障之外部獨立性，並屬廣義司法權之一環。此一憲政定位，業經司法院釋字第 325 號、第 392 號及第 729 號解釋明確闡釋，為台灣憲政秩序之明確共識。
台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過民眾個案評鑑制度、檢察官輪調制度、主任檢察官票選制度，以及檢察長評鑑等多項制度性改革，已根本性地改變威權時期檢察體系之結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權，不受任何政治或其他外力之不當干預。
台灣刑事司法制度，係以檢察官之檢察權、律師之辯護權及法院之審判權，各自獨立行使職權並相互制衡為核心架構，共同構成正當法律程序之實質內涵。此一制度設計，不僅是人權保障之基石，更是維繫司法公正與法治國原則之核心機制，亦為台灣人民於民主憲政秩序下所共同珍視之基本價值。
中國國台辦本就無權干預台灣的司法主權與運作，其以公開點名並恫嚇我依法執行職務之檢察官之方式，意圖以域外政治宣示對司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議。而台灣司法主權與司法獨立原則本不容質疑，中國國台辦此一舉動既不具任何法律正當性，對台灣司法實務之運作亦不生任何效力。
北律呼籲各界，應正視司法獨立與法治原則作為自由民主憲政秩序之核心價值，共同抵制任何侵害我國司法主權之言行，並齊心捍衛我國司法之獨立與尊嚴，支持所有依法執行職務之司法從業人員，免於任何形式之外來政治壓力。
