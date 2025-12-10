國台辦：兩岸企業家峰會16至17日在南京舉行

（中央社記者呂佳蓉北京10日電）中國大陸國台辦發言人陳斌華今天宣布，2025兩岸企業家峰會年會將於16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以「聚焦轉型創新、深化多鏈合作」為主題，共有約800人出席活動。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，由發言人陳斌華主持。會上他首先公布今年兩岸企業家峰會將於16日至17日在江蘇南京舉行。

陳斌華說，這次年會將針對「十五五」規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。

他說，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。

兩岸企業家峰會自2013年7月成立，為目前兩岸最高層級經貿交流平台，過去每年在兩岸輪流舉行年會，近年改為在峰會永久會址南京及廈門兩地輪流舉辦。（編輯：廖文綺）1141210