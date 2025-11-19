國台辦：可簽發一次有效台胞證口岸 明起增至100個

國台辦表示明天起中國可簽發一次有效台胞證的口岸數量增至100個；圖為紫禁城。美聯社



中國國台辦今天（11/19）舉行例行記者會，發言朱鳳蓮表示，明天起中國可簽發一次有效台胞證的口岸數量增至100個，包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，「我們誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場『說走就走的旅行』」。

央視報導，朱鳳蓮說這100個口岸從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，「台灣同胞都可以便利安全入境，充分感受『家』的溫暖」。

她解釋，如果台灣遊客沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣身分證和台灣出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘。

朱鳳蓮強調，台灣人到中國無論辦證還是出入境，中國官方不會在證件上做任何標記。中國有關部門依法律法規，嚴格、有力、有效保護台胞的個人信息安全。

她表示說首次來中國的台灣遊客可享受2項專屬福利，一是申請辦理台胞證免收證件費；二是免費暢遊超過3000個景區，並稱冬季已來臨，歡迎台灣遊客到東北、西北地區參加冰雪運動或冰雪文旅活動，到各地探親訪友、觀光旅遊。

