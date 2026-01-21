國台辦：台灣去年對中國網攻近4000起 台報告：中國對台日均263萬次

我國安局2026年1月發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」，圖為去年9大類關鍵基礎設施遭駭消長圖。翻攝國安局報告



國台辦今天（1/21）召開例行記者會，發言人彭慶恩被問及台灣本月發布報告指「中共對我國關鍵基礎設施進行全面性駭侵」，彭慶恩反咬表示根據統計，2025年中國有關部門共調查處置來自台灣的網路攻擊事件近4000起，較2024年增長25%。

根據我國安局本月發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」，報告稱2025年中共對台關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等 9 大類）侵擾數平均每日約達263萬次，較2024年成長 6%。

我國安局2026年1月發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」，圖為2023至2025年我國關鍵基礎設施遭侵擾情形。翻攝國安局報告

報告指出「顯示中共對我國關鍵基礎設施進行全面性駭侵，伺機干擾或癱瘓我國政府及社會正常運作，以配合平時及戰時對臺發動複合式威脅之戰略需求。」

國台辦發言人彭慶恩今天（1/21）被問及相關問題時表示這是「造謠誣蔑、抹黑大陸，不惜升高兩岸對立對抗，來掩蓋其施政無能，轉移民眾對其不滿，謀取政治私利」。

我國安局2026年1月發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」，圖為2025年中共對我國關鍵基礎設施攻擊手法占比。翻攝國安局報告

彭慶恩反控台灣頻頻指使軍情機構和網軍對中國實施網路攻擊破壞，傳播散布違法有害信息。彭慶恩稱2025年有關部門共調查處置來自台灣方向的網路攻擊事件近4000起，較2024年增長25%；其行為重點針對中國交通、金融、科技、能源等重要行業領域開展攻擊竊密。

彭慶恩說中國有關部門之前已偵破並公布台灣軍方「心戰大隊」、台灣王氏研創藝術公司、「匿名者64」等組織對中國實施網攻，批評台灣指控中國網攻的報告「做賊心虛、顛倒黑白」。

我國安局2026年1月發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」，圖為2025年中共對我關鍵基礎設施駭攻之前5大駭客組織。翻攝國安局報告

