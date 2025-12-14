國台辦｢哪來的自信｣嗆台灣GDP不如中國! 胡采蘋：經濟學幾近文盲

國台辦發言人陳斌華惱羞成怒宣稱今年台灣GDP不如中國許多省，還嗆「真不知賴清德哪裡來的自信。」 圖：翻攝胡采蘋臉書

[Newtalk新聞] 賴清德總統日前釋出善意表示台灣「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」，中國國台辦卻惱羞成怒宣稱今年台灣GDP不如中國許多省，還嗆「真不知賴清德哪裡來的自信。」陸委會發言人梁文傑回應，台灣人均GDP已3萬8000美元，以人均來講，台灣還是遠勝中國。財經網美胡采蘋也傻眼直呼：「國台辦的經濟學幾近文盲程度。」

胡采蘋今（14）天上午在臉書發文寫道：「廣東1.26億人，山東、河南各1億人，江蘇、四川各8500萬人，河北7500萬人，湖南、浙江各6500萬人，安徽6000萬人，全中國人口超過台灣的省和自治區有25個，你好意思說『好幾個省份GDP超越台灣』？沒有25個省超越台灣你好意思出來講麼。」

胡采蘋指出：「上海2400萬人、北京2200萬人，人均GDP三萬美元，我們台灣快四萬美元都沒在叫了，你喜迎明年成長率4%唄！卸世卸眾，國台辦的經濟學幾近文盲程度。」有網友回應：回答這問題就跳進國台辦陷阱了。台灣是國家，爲什麼要跟他們個別的省pk？要整體來看啊。台灣人均GDP 33983>中國人均13317。台灣經濟成長率8%，中國4～5%。」

賴清德日前接受《紐約時報》訪問時提到，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，賴清德表明：「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。」

對此，國台辦發言人陳斌華氣噗噗指稱，今年以來中國主要經濟指標表現良好，前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上，他跳腳氣嗆：「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信。」

