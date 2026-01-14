國台辦：承認九二共識才能重啟兩會 陸委會引禪宗名言籲放下執念

陸委會今就國台辦要我方承認九二共識來恢復兩岸對話做回應。（資料照，鏡週刊提供）

總統賴清德昨（13日）任命前立法院長、前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任財團法人海峽交流基金會（下稱海基會）董事長，盼能在蘇嘉全帶領下，推進兩岸正面健康交流，不過，今（14日）中國國台辦回應，要我方承認「一個中國原則的九二共識」，才能重啟兩岸對話機制，對此，陸委會則以禪宗六祖惠能大師名言回應，要中共放下執念。

國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）在例行記者會上，被媒體問及蘇嘉全接任海基會董事長，是否有望推動兩岸關係，朱鳳蓮表示，「只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能」。

廣告 廣告

陸委會今回應，海基會1991年成立後，兩岸交流就由海基會與中國海峽兩岸關係協會（下稱海協會）進行，而當時中共所謂「一個中國原則的九二共識」還沒被創造出來，由此證明，兩岸海基會、海協會交流互動設下前提及障礙，一直是中共。

陸委會也引用六祖惠能大師名言「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，認為中共只要放下執念，兩岸海基會、海協會就能發揮服務民眾功能。兩岸兩會交流協商機制停擺得回溯至2016年，當年前總統蔡英文5月20日上任後，隔天海協會就提出維繫條件，也就是要海基會獲授權「堅持九二共識這一體現一個中國原則」。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文憂賴清德複製尹錫悅路線 徐國勇：談戒嚴先檢討國民黨

訪美內容保密！黃國昌：AIT請求、尊重美方 鍾佳濱酸「黑箱雙標」

美媒指賴清德將出訪宏都拉斯、過境美成焦點 總統府：純屬臆測